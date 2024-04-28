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Гендиректор Полесья – о премировании арбитров: Это надлежащая оплата труда арбитру

Премьер-лига

Договоренность 16 клубов

Гендиректор Полесья – о премировании арбитров: Это надлежащая оплата труда арбитру

Скріншот з відео

Новина українською

Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал о том, как проходят рабочие встречи клубов участников УПЛ связанных с механизмом премирования арбитров.

"В прошлом году, в сентябре, на рабочем совещании с бывшим председателем комитета арбитров, Лучано Лучи, футбольный клуб „Полесье“ вышел с идеей введения премирования судейского корпуса по результатам их работы, по результатам разработанной уже непосредственно ассоциацией рейтинговой оценки. Продолжение этой темы произошло в этом месяце - 2 апреля на рабочем совещании клубов Премьер-лиги снова прозвучала эта идея. Было проведено средствами телекоммуникационных технологий голосование и большинство клубов поддержали данную идею - создание премиального фонда и привлечение вклада от каждого клуба Премьер-лиге в размере 1 миллиона гривен. Эти деньги должны быть потрачены на бонусные выплаты непосредственно арбитрам по итогам сезона, а также на различные технические средства, мероприятия, а также на полиграфические исследования. То есть 16 клубов - это 16 миллионов гривен на сезон.

Мы считаем, что сама суть, сам институт судейства в стране нуждается в глубоком реформировании. И первое, что было озвучено председателем ассоциации украинского футбола Андреем Шевченко и поддержано комитетом арбитров: первый фактор - полиграфические исследования, второй не менее важный фактор - это надлежащая оплата труда арбитра. Соответственно, мы довольны, что по крайней мере на сегодня эти вещи находят отражение в информационном пространстве и подвергаются обсуждению", — сказал Загурский.

Напомним, "Полесье" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

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Полесье (Житомир) Владимир Загурский
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.04.2024 в 16:15
Тварюки, коли вони вже нажеруться? Люди останні гривні віддають на дрони з жалюгідний пенсій, а цим все мало...
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Комментарии 1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.04.2024 в 16:15
Тварюки, коли вони вже нажеруться? Люди останні гривні віддають на дрони з жалюгідний пенсій, а цим все мало...
Ответить
0
0

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