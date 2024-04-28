Заря прервала свою десятилетнюю серию выступлений в еврокубках

В матче 26-го тура УПЛ "Заря" формально на своем поле не смогла победить "Оболонь" – ничья 0:0. Это означает, что даже в случае максимального набора очков в следующих играх "Заря" не поднимется в таблице выше шестого места.

А это, в свою очередь, означает, что "Заря" не сыграет в еврокубках – впервые с сезона 2014/15. Прервалась десятилетняя серия выступлений луганчан на международной арене.

Добавим также, что максимальное достижение "Зари" в еврокубках – групповой этап Лиги Европы.

Также отметим, что от Украины пока известны два еврокубковых участника из пяти – "Шахтер" и "Динамо".