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Заря прервала свою десятилетнюю серию выступлений в еврокубках
Не осталось даже теоретических шансов
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В матче 26-го тура УПЛ "Заря" формально на своем поле не смогла победить "Оболонь" – ничья 0:0. Это означает, что даже в случае максимального набора очков в следующих играх "Заря" не поднимется в таблице выше шестого места.
А это, в свою очередь, означает, что "Заря" не сыграет в еврокубках – впервые с сезона 2014/15. Прервалась десятилетняя серия выступлений луганчан на международной арене.
Добавим также, что максимальное достижение "Зари" в еврокубках – групповой этап Лиги Европы.
Также отметим, что от Украины пока известны два еврокубковых участника из пяти – "Шахтер" и "Динамо".
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