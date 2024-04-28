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Заря прервала свою десятилетнюю серию выступлений в еврокубках

Премьер-лига

Не осталось даже теоретических шансов

Заря прервала свою десятилетнюю серию выступлений в еврокубках

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

В матче 26-го тура УПЛ "Заря" формально на своем поле не смогла победить "Оболонь" – ничья 0:0. Это означает, что даже в случае максимального набора очков в следующих играх "Заря" не поднимется в таблице выше шестого места.

А это, в свою очередь, означает, что "Заря" не сыграет в еврокубках – впервые с сезона 2014/15. Прервалась десятилетняя серия выступлений луганчан на международной арене.

Добавим также, что максимальное достижение "Зари" в еврокубках – групповой этап Лиги Европы.

Также отметим, что от Украины пока известны два еврокубковых участника из пяти – "Шахтер" и "Динамо".

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Заря (Луганск)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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motoman (Луганск)
28.04.2024 в 16:12
Нажаль ;(
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Комментарии 1
motoman (Луганск)
28.04.2024 в 16:12
Нажаль ;(
Ответить
0
0

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