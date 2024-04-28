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Источник: Герта интересуется вингером Шахтера

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Источник: Герта интересуется вингером Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Алексей Кащук может сменить команду этим летом, сообщает Bild.

По информации издания, команда второй Бундеслиги "Герта" заинтересована в подписании Алексея Кащука. Отмечается, что полузащитник заинтересован в переходе в немецкую лигу, поскольку с появлением на тренерском посту Марино Пушича Кащук потерял место в составе команды.

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Напомним, за этот сезон Алексей Кащук провел 12 встреч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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Источник:
Bild
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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