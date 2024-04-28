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Источник: Герта интересуется вингером Шахтера
Стоимость вингера в 2,5 млн евро
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник донецкого "Шахтера" Алексей Кащук может сменить команду этим летом, сообщает Bild.
По информации издания, команда второй Бундеслиги "Герта" заинтересована в подписании Алексея Кащука. Отмечается, что полузащитник заинтересован в переходе в немецкую лигу, поскольку с появлением на тренерском посту Марино Пушича Кащук потерял место в составе команды.
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Напомним, за этот сезон Алексей Кащук провел 12 встреч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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