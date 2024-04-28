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22 удара на двоих и только 4 в створ. Заря – Оболонь 0:0. Обзор матча

Премьер-лига

Пивовары заработали важный балл для борьбы за выживание

22 удара на двоих и только 4 в створ. Заря – Оболонь 0:0. Обзор матча

scdnipro1.com.ua

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В 26 туре представители нижней части таблицы расписали сухую ничью в столице. "Зелено-белые" были в атаке значительно активнее, но 10 из 15 ударов пролетели мимо ворот.

С другой стороны, моменты луганского клуба были острее, поскольку кипер киевлян Федоровский трижды спасал номинальных гостей.

"Черно-белые" остаются на 11-й строчке (27 очков), у "пивоваров" 13-е место (22 пункта).

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Смотрите обзор матча 26-го тура чемпионата Украины "Заря" – "Оболонь"

Киев. Арена "Левый Берег"

Заря – Оболонь 0:0

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Александр Симченко
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