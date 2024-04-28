Бартулович: Оболонь не хочет вылетать. У нас не хватило эмоций и свежести после поединков против Шахтера

В 26-м туре "Заря" и "Оболонь" не определили сильнейшего (0:0). Тренер "черно-белых" прокомментировал ничью с "пивоварами".

“Трудная была игра. "Оболонь" не хочет вылетать. Работала на максимуме. Наверное, у нас не хватило эмоций и свежести после тяжелого графика и поединков против "Шахтера".

Мы создали достаточно моментов, но не сумели забить гол. Отдадим должное и сопернику – они также имели свои возможности для взятия ворот. Сегодня, вероятно, ничья – это справедливый счет”, – резюмировал наставник луганской команды.