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Бартулович: Оболонь не хочет вылетать. У нас не хватило эмоций и свежести после поединков против Шахтера

Премьер-лига

Младен считает, что тяжелый график повлиял на результат сегодняшнего матча

Бартулович: Оболонь не хочет вылетать. У нас не хватило эмоций и свежести после поединков против Шахтера

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В 26-м туре "Заря" и "Оболонь" не определили сильнейшего (0:0). Тренер "черно-белых" прокомментировал ничью с "пивоварами".

“Трудная была игра. "Оболонь" не хочет вылетать. Работала на максимуме. Наверное, у нас не хватило эмоций и свежести после тяжелого графика и поединков против "Шахтера".

Мы создали достаточно моментов, но не сумели забить гол. Отдадим должное и сопернику – они также имели свои возможности для взятия ворот. Сегодня, вероятно, ничья – это справедливый счет”, – резюмировал наставник луганской команды.

"Заря" остается на 11-й строчке (27 баллов).

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Источник:
zarya-lugansk.com
Опубликовал: Александр Симченко
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