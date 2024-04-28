Матч Кривбасс – Металлист 1925 стартовал на 30 минут позже из-за воздушной тревоги

В 26-м туре подопечные Вернидуба принимают харьковчан на стадионе "Горняк". Команды планировали начать игру в 18.00, но воздушная тревога внесла свои коррективы.

Старт игры отложили по соображениям безопасности. В 18.07 уже был отбой, но организаторы не торопились начинать матч. Впрочем, команды все-таки вышли на поле.

Сегодня в регионе уже было несколько тревог, которые суммарно продолжались более 3 часов.