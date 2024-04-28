Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Кривбасс – Металлист 1925 стартовал на 30 минут позже из-за воздушной тревоги
В 17:45 в Днепропетровской области прозвучал уже привычный сигнал
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В 26-м туре подопечные Вернидуба принимают харьковчан на стадионе "Горняк". Команды планировали начать игру в 18.00, но воздушная тревога внесла свои коррективы.
Читайте также: Юрченко: Такое чувство, что нам залетают все удары в створ ворот, откуда бы они не наносились
Старт игры отложили по соображениям безопасности. В 18.07 уже был отбой, но организаторы не торопились начинать матч. Впрочем, команды все-таки вышли на поле.
Сегодня в регионе уже было несколько тревог, которые суммарно продолжались более 3 часов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стала известна причина отсутствия Забарного в составе Борнмута на матч АПЛ
- Кочергин после провокации обозвал фанатов соперников. Те теперь требуют его выслать в Украину
- Удачные замены Шовковского помогли киевлянам сохранить интригу. Обзор матча СК Днепр-1 – Динамо
- Минобороны: Пригодных к военной службе мужчин будут делить на 4 категории по состоянию здоровья
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн