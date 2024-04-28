Полесье - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Завершение 26-го тура родной УПЛ ознаменуется очным поединком команд Сергея Шищенко и Сергея Долганского. Встреча пройдет на арене "волков" в Житомире. "Полесье" будет пытаться отомстить полтавчанам за поражение в полуфинале национального Кубка.

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Житомиряне понемногу выходят из кризиса, в который попали в начале второй части первенства. В свою очередь "Ворсклу" в последнее время очень штормит - в 5-ти предыдущих турах "зеленые" набрали лишь один зачетный балл.

На данном этапе сезона эти коллективы являются соседями в турнирной таблице. У "Полесья" есть гандикап в размере 9 очков.

Матч 26-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Полесье" - "Ворслка" состоится в понедельник, 29-го апреля 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).