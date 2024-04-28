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Засуха от команды Засухи. Колос – Александрия 0:0. Обзор матча

Премьер-лига

Ковалевка уже шестой раз в сезоне сыграла вничью без голов

Засуха от команды Засухи. Колос – Александрия 0:0. Обзор матча

fco.com.ua

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В 26-м туре на Киевщине прошел матч между "хлеборобами" и "горожанами". Соперники обменялись по одному удару в створ. На этом атакующий арсенал сторон был исчерпан.

Уже на 9-й минуте у гостей произошла вынужденная замена. Билошевский сменил Логинова.

Подопечные Вишняка занимают девятую строчку (29 баллов), у коллектива Ротаня – 12-е место (26 баллов).

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Смотрите обзор матча 26-го тура чемпионата Украины "Колос" - "Александрия"

Ковалевка. Стадион "Колос"

Колос – Александрия 0:0

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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