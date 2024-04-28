УПЛ. Кривбасс - Металлист 1925 3:0. Из Первой лиги постучались

Начали коллективы очень живо, криворожане и харьковчане быстро переходили центр поля. Скорость у команды Виктора Скрипника была, но при этом его подопечные действовали слишком хаотично. Гости не держали структуру и как во дворе неслись большими силами в прессинг. В свою очередь хозяева действовали наоборот - не растягивались и организованно доставляли мяч из обороны в атаку.

И эта сумбурность в исполнении игроков "Металлиста 1925" принесла первые проблемы уже на самом старте. Бандейра подал из глубины, а Задерака оправдал доверие Юрия Вернидуба. Нападающий "Кривбасса" классно обработал мяч и вторым касанием с разворота прошил Мозиля. Реакция наставника харьковской команды была вместо тысячи слов. Для аутсайдера пропустить на старте в логове криворожского клуба - это, действительно, в определенном смысле приговор.

Хозяева продолжали действовать спокойно и методично, и уже на экваторе первых 45 минут могли хоронить интригу. Удваивать счет мог Лунев, но снаряд после удара головой попал в штангу. Но "Кривбасс" не стушевался и довольно быстро все же оформил свой второй гол. Верховую подачу от Кузыка замкнул Микитишин.

Еще до перерыва коуч гостей прибегнул к первой замене в защите - вместо Жичикова вышел Безуглый. Однако, что это изменило? Подопечные Вернидуба продолжали давить и под занавес первой половины еще раз расписались в воротах харьковчан. Дибанго в своем фирменном стиле на дриблинге прорвался по левому флангу и прострелил на Лунева - 3:0. По сути игра была сделана.

Вполне ожидаемая абсолютная доминация криворожской команды. А что же "Металлист 1925"...? Гости что-то пытались изредка огрызаться, но эти все потуги были настолько безыдейными и блеклыми...

Во втором тайме "Кривбасс" немного сбавил темп, но общий характер игры сильно не изменился. "Красные" обстреливали ворота соперника с разных позиций и высоко встречали своих оппонентов. С течением времени "Металлисту 1925" на определенный период удалось отодвинуть игру со своей половины. Однако, вся острота от харьковчан сводилась к дальним неточным ударам. Самым активным в составе гостей был Гармаш.

Однако, все равно, несмотря на эту кратковременную активность гостей, значительно опаснее действовали криворожане. Счет до разгромного перед уходом на замену мог доводить Микитишин. В общем, криворожская команда была ближе к своему четвертому голу, чем харьковский коллектив - к первому.

В итоге, имеем очень спокойную победу на классе для "Кривбасса". При этом Юрий Вернидуб еще и провел определенную ротацию, что позволило наставнику сохранить силы своих ключевых исполнителей перед тяжелым выездом в Днепр. Хозяева выглядели значительно интенсивнее и динамичнее, и переиграли "Металлист 1925" по всем игровым параметрам.

Полностью закономерный результат. Тот самый случай, когда ожидания от матча и реальность совпали чуть больше чем полностью. Криворожский клуб закрепляется в статусе главного претендента на бронзовые медали украинского первенства.

Ну а для харьковского клуба тучи сгущаются и все более четким на горизонте становится силуэт Первой лиги. Одного лишь желания мало для того, чтобы сохранить прописку в элитном украинском дивизионе.

26-й тур УПЛ сезона 2023/24

28.04.2024. Кривой Рог, стадион "Горняк"

"Кривбасс" - "Металлист 1925" 3:0

Голы: Задерака 5, Микитишин 38, Лунев 43

"Кривбасс": Маханьков - Бандейра (Понедельник 71), Сантини, Стецьков (Бескоровайный 70), Дибанго - Бизимана, Хомченовский - Д. Кузык (Твердохлеб 78), Лунев (По 77), Микитишин (Кожушко 64) - Задерака.

Запасные: Омельченко, Бескоровайный, Понедельник, Рябов, Татарков, Ядом, Дебелко, Твердохлеб, Соса, Кожушко, Близниченко, По.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

"Металлист 1925": Мозиль - Жичиков (Безуглый 39), Имереков, Фарина, Капинус - Обиная (Вачиберадзе 72) - Юсов, Гармаш - Юрченко - Фримпонг (Борячук 79), Сидоров (Бичек 79).

Запасные: Проценко, Сидоренко, Курило, Безуглый, Червак, Вачиберадзе, Смитюх, Ари, Борячук, Бычек.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

Предупреждения: Жичиков 27, Имереков 55, Капинус 87.

Арбитр: Шандор Александр.