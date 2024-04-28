Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ. Кривбасс - Металлист 1925 3:0. Из Первой лиги постучались
Уверенная победа на классе от подопечных Вернидуба
Фото пресслужби ФК "Кривбас"
Начали коллективы очень живо, криворожане и харьковчане быстро переходили центр поля. Скорость у команды Виктора Скрипника была, но при этом его подопечные действовали слишком хаотично. Гости не держали структуру и как во дворе неслись большими силами в прессинг. В свою очередь хозяева действовали наоборот - не растягивались и организованно доставляли мяч из обороны в атаку.
И эта сумбурность в исполнении игроков "Металлиста 1925" принесла первые проблемы уже на самом старте. Бандейра подал из глубины, а Задерака оправдал доверие Юрия Вернидуба. Нападающий "Кривбасса" классно обработал мяч и вторым касанием с разворота прошил Мозиля. Реакция наставника харьковской команды была вместо тысячи слов. Для аутсайдера пропустить на старте в логове криворожского клуба - это, действительно, в определенном смысле приговор.
Хозяева продолжали действовать спокойно и методично, и уже на экваторе первых 45 минут могли хоронить интригу. Удваивать счет мог Лунев, но снаряд после удара головой попал в штангу. Но "Кривбасс" не стушевался и довольно быстро все же оформил свой второй гол. Верховую подачу от Кузыка замкнул Микитишин.
Еще до перерыва коуч гостей прибегнул к первой замене в защите - вместо Жичикова вышел Безуглый. Однако, что это изменило? Подопечные Вернидуба продолжали давить и под занавес первой половины еще раз расписались в воротах харьковчан. Дибанго в своем фирменном стиле на дриблинге прорвался по левому флангу и прострелил на Лунева - 3:0. По сути игра была сделана.
Вполне ожидаемая абсолютная доминация криворожской команды. А что же "Металлист 1925"...? Гости что-то пытались изредка огрызаться, но эти все потуги были настолько безыдейными и блеклыми...
Во втором тайме "Кривбасс" немного сбавил темп, но общий характер игры сильно не изменился. "Красные" обстреливали ворота соперника с разных позиций и высоко встречали своих оппонентов. С течением времени "Металлисту 1925" на определенный период удалось отодвинуть игру со своей половины. Однако, вся острота от харьковчан сводилась к дальним неточным ударам. Самым активным в составе гостей был Гармаш.
Однако, все равно, несмотря на эту кратковременную активность гостей, значительно опаснее действовали криворожане. Счет до разгромного перед уходом на замену мог доводить Микитишин. В общем, криворожская команда была ближе к своему четвертому голу, чем харьковский коллектив - к первому.
В итоге, имеем очень спокойную победу на классе для "Кривбасса". При этом Юрий Вернидуб еще и провел определенную ротацию, что позволило наставнику сохранить силы своих ключевых исполнителей перед тяжелым выездом в Днепр. Хозяева выглядели значительно интенсивнее и динамичнее, и переиграли "Металлист 1925" по всем игровым параметрам.
Полностью закономерный результат. Тот самый случай, когда ожидания от матча и реальность совпали чуть больше чем полностью. Криворожский клуб закрепляется в статусе главного претендента на бронзовые медали украинского первенства.
Ну а для харьковского клуба тучи сгущаются и все более четким на горизонте становится силуэт Первой лиги. Одного лишь желания мало для того, чтобы сохранить прописку в элитном украинском дивизионе.
26-й тур УПЛ сезона 2023/24
28.04.2024. Кривой Рог, стадион "Горняк"
"Кривбасс" - "Металлист 1925" 3:0
Голы: Задерака 5, Микитишин 38, Лунев 43
"Кривбасс": Маханьков - Бандейра (Понедельник 71), Сантини, Стецьков (Бескоровайный 70), Дибанго - Бизимана, Хомченовский - Д. Кузык (Твердохлеб 78), Лунев (По 77), Микитишин (Кожушко 64) - Задерака.
Запасные: Омельченко, Бескоровайный, Понедельник, Рябов, Татарков, Ядом, Дебелко, Твердохлеб, Соса, Кожушко, Близниченко, По.
Главный тренер: Юрий Вернидуб.
"Металлист 1925": Мозиль - Жичиков (Безуглый 39), Имереков, Фарина, Капинус - Обиная (Вачиберадзе 72) - Юсов, Гармаш - Юрченко - Фримпонг (Борячук 79), Сидоров (Бичек 79).
Запасные: Проценко, Сидоренко, Курило, Безуглый, Червак, Вачиберадзе, Смитюх, Ари, Борячук, Бычек.
Главный тренер: Виктор Скрипник.
Предупреждения: Жичиков 27, Имереков 55, Капинус 87.
Арбитр: Шандор Александр.
Популярное сейчас
- Руис дал советы Усику перед поединком против Фьюри
- Бех-Романчук берет невероятный вес во время тренировки. Фото
- "VAR нанес урон английскому футболу". Почеттино - об игре с Астон Виллой
- УПЛ. Днепр-1 - Динамо 1:2. Киевляне дожимают в меньшинстве
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Комментарии 9