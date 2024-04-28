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Первый гол игрового дня. Кривбасс быстро забил в ворота Металлиста 1925. ВИДЕО

Премьер-лига

Наконец-то дождались

Первый гол игрового дня. Кривбасс быстро забил в ворота Металлиста 1925. ВИДЕО

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

В Кривом Роге продолжается матч 26-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Металлистом 1925". Примечательно, что это третий поединок игрового дня в УПЛ – в двух предыдущих голов не было.

А вот "Кривбасс" забил быстро. Уже на пятой минуте гол ударом с разворота оформил Максим Задерака. Надо отметить, что нападающему помог рикошет.

Добавим, что "Металлист 1925" – пока последняя команда турнирной таблицы. "Кривбасс" борется за топ-3.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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