Первый гол игрового дня. Кривбасс быстро забил в ворота Металлиста 1925. ВИДЕО

В Кривом Роге продолжается матч 26-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Металлистом 1925". Примечательно, что это третий поединок игрового дня в УПЛ – в двух предыдущих голов не было.

А вот "Кривбасс" забил быстро. Уже на пятой минуте гол ударом с разворота оформил Максим Задерака. Надо отметить, что нападающему помог рикошет.

Добавим, что "Металлист 1925" – пока последняя команда турнирной таблицы. "Кривбасс" борется за топ-3.