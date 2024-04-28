Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый гол игрового дня. Кривбасс быстро забил в ворота Металлиста 1925. ВИДЕО
Наконец-то дождались
Фото: fckryvbas.com
В Кривом Роге продолжается матч 26-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Металлистом 1925". Примечательно, что это третий поединок игрового дня в УПЛ – в двух предыдущих голов не было.
А вот "Кривбасс" забил быстро. Уже на пятой минуте гол ударом с разворота оформил Максим Задерака. Надо отметить, что нападающему помог рикошет.
Добавим, что "Металлист 1925" – пока последняя команда турнирной таблицы. "Кривбасс" борется за топ-3.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стала известна причина отсутствия Забарного в составе Борнмута на матч АПЛ
- Кочергин после провокации обозвал фанатов соперников. Те теперь требуют его выслать в Украину
- Бех-Романчук берет невероятный вес во время тренировки. Фото
- УПЛ. Днепр-1 - Динамо 1:2. Киевляне дожимают в меньшинстве
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн