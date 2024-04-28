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Премьер-лига

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Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0

Премьер-лига

Сухой, но интересный матч

Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

На стадионе "Левый берег" сыграли матч 26-го тура "Заря" – "Оболонь". Матч без забитых мячей, но не без изюминки. Обе команды действовали довольно активно, старались и стремились проявить себя. Поэтому на поле скучно точно не было.

Убедилась в этом фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотогалерея – ниже.

Фотогалерея

Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 1Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 2Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 3Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 7Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 4Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 10Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 5Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 6Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 8Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 9Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 1Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 2Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 3Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 4Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 5Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 6Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 7Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 8Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 9Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 10Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 1Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 2Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 3Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 4Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 5Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 6Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 7Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 8Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 9Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 10Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 1Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 2Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 3Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 4Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 5Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 6Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 7Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 8Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 9Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 10Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 1Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 2Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 3Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 4Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0 - фото 5
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