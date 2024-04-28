Били, но не забили. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 0:0

На стадионе "Левый берег" сыграли матч 26-го тура "Заря" – "Оболонь". Матч без забитых мячей, но не без изюминки. Обе команды действовали довольно активно, старались и стремились проявить себя. Поэтому на поле скучно точно не было.

Убедилась в этом фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотогалерея – ниже.

Фотогалерея