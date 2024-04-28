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Первый тайм – а уже обречение для Скрипника. ВИДЕО, как Кривбасс оформил разгром МХ1925 за пять минут

Премьер-лига

3:0 по итогам первого тайма

Первый тайм – а уже обречение для Скрипника. ВИДЕО, как Кривбасс оформил разгром МХ1925 за пять минут

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В Кривом Роге продолжается матч 26-го тура чемпионата Украины между "Кривбассом" и "Металлистом 1925". Счет в игре открыл Максим Задерака.

Но на этом проблемы харьковчан не закончились. В конце первого тайма "Кривбасс" в течение пяти минут оформил разгром соперника 2:0 и 3:0.

Забивали Артур Микитишин и Максим Лунев.

"Металлист 1925" – последняя команда турнирной таблицы УПЛ. "Кривбасс" борется за топ-3.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Вarcelinius
28.04.2024 в 19:40
Ябуть металлист, ябуть.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
28.04.2024 в 19:40
Ябуть металлист, ябуть.
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oda1979 (Запорожье)
28.04.2024 в 20:01
А тебе импотентна откуда знать, как это ябуть??
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