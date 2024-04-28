А Вишняк ушел на повышение. Поздеев – и.о. главного тренера Колоса. Он в клубе с 2012 года

Ярослава Вишняка назначили вице-президентом команды из Коваливки. Он тренировал футболистов 2,5 года и в первые месяцы работал в статусе и.о.

До конца сезона коллектив будет возглавлять Александр Поздеев. Бывший полузащитник присоединился к клубу еще на любительском уровне. Прошел путь от чемпионата области до выхода в УПЛ, после чего начал тренировать юношей "Колоса". Также экс-игрок замыкает топ-3 лучших бомбардиров в истории "хлеборобов" (21 гол).

После завершения национального первенства президент Андрей Засуха будет решать – оставлять Поздеева или искать другого специалиста.