Скрипник об игре Кривбасса: На данный момент, это был не наш уровень

"Металлист 1925" без шансов уступил "Кривбассу" на выезде (0:3). Виктор Скрипник не скрывал, что у соперника было существенное преимущество.

“[О стратегии на матч] Как можно дольше не пропустить. Первые минуты решающие, как ты начинаешь игру. Уже на 4 минуте пропустили. Очень мощная команда, соперник сбалансирован на всех участках. Закономерная победа "Кривбасса". Обидно, не хочется проигрывать, но у нас еще 4 игры, три из них – домашние. Всё в наших руках. На данный момент это не наш уровень был.

"Кривбасс" проиграл дома только "Динамо". Очень сложно здесь играть.

Пока шансы есть, те игры, которые остались, мы математически должны положительно мечтать. Надо быть более агрессивным. Эпизодами мы нормально смотрелись. Это была самая мощная команда, с которой я сыграл на посту "Металлиста 1925".

У нас 3 домашние игры – это наш козырь, который нужно использовать.

С Вернидубом играли вместе, много общего”, – рассказал тренер.