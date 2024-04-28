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Вернидуб: Понимали, что в атаке Металлист 1925 действует больше ромбом

Премьер-лига

Наставник Кривбасса об очередной победе

Вернидуб: Понимали, что в атаке Металлист 1925 действует больше ромбом

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Криворожская команда уверенно обыграла "Металлист 1925" на своем поле (3:0). Тренер хозяев отметил действия голкипера и специфику игры соперника.

“Очень неплохая игра в нашем исполнении. С первых минут хотели больше выиграть, чем соперник. Могли больше забить. Я доволен ребятами. Остается 4 тура до конца чемпионата. "Днепр", "Полесье" дома, "Динамо" на выезде, "Минай". Будем сражаться до конца и жизнь покажет, какое место займем.

Мы хорошо разобрали соперника. Понимали, что в атаке они действуют больше ромбом, а при защите 4-4-2. Выучили каждого игрока. Нам отступать невозможно, потому что дальше будут более трудные игры и нужно было поскорее забить мяч. Где-то выше встречали и не давали практически ничего сделать.

К Маханькову нет претензий. Когда нужно было, он заменил Клищука. Уже четвертая игра и наконец отстоял на 0. Если он и дальше будет так стоять, то какой тренер будет менять такого вратаря.

Мы не можем терять очки. Каждая потеря дорого обходится. Надо брать очки по максимуму. Пока мы справляемся", – сообщил Вернидуб.

"Кривбасс" занимает третье место в УПЛ.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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