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Харьковчан готовят в Первую лигу. Кривбасс – Металлист 1925 3:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа главного претендента на бронзу
fckryvbas.com
В Кривом Роге подопечные Вернидуба еще до перерыва трижды отличились в воротах гостей. Счет мог быть еще больше, но кипер Мозиль продолжал выполнять свою работу (6 сейвов).
Хозяева нанесли 16 ударов, а команда Скрипника только однажды попала в створ.
"Бело-красно-черные" закрепляются на 3-й позиции (54 очка), а соперник замыкает таблицу (19 баллов).
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Смотрите обзор матча 26-го тура чемпионата Украины "Кривбасс" - "Металлист 1925"
Кривой Рог. Стадион "Горняк"
Голы: Задерака, 5, Микитишин, 38, Лунев, 43
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