Харьковчан готовят в Первую лигу. Кривбасс – Металлист 1925 3:0. Обзор матча и видео голов

В Кривом Роге подопечные Вернидуба еще до перерыва трижды отличились в воротах гостей. Счет мог быть еще больше, но кипер Мозиль продолжал выполнять свою работу (6 сейвов).

Хозяева нанесли 16 ударов, а команда Скрипника только однажды попала в створ.

"Бело-красно-черные" закрепляются на 3-й позиции (54 очка), а соперник замыкает таблицу (19 баллов).

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Смотрите обзор матча 26-го тура чемпионата Украины "Кривбасс" - "Металлист 1925"

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Кривбасс – Металлист 1925 3:0

Голы: Задерака, 5, Микитишин, 38, Лунев, 43