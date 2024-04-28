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Ротань о своих молодых футболистах: Они рисуют себе иллюзии

Премьер-лига

Наставник Александрии недоволен отношением некоторых подопечных к положению дел

Ротань о своих молодых футболистах: Они рисуют себе иллюзии

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Горожане" не смогли одолеть "Колос" в Коваливке (0:0). Тренер гостей отметил оборону соперника и влияние травм на игру команды.

“Боевая игра. Мы играли с командой, которая меньше всего пропускает в этом чемпионате, с хорошей организованной обороной. Было очень тяжело их раскрыть.

С нашей стороны было мало ударов по воротам. Чтобы побеждать нужная агрессия, в 3-й зоне мы должны брать на себя ответственность, бить по воротам, рисковать.

Не хватает немного мастерства, где мы должны принимать ключевые решения, брать на себя ответственность, бить по воротам, отдавать передачи. У нас все получалось в 1-м тайме то, что мы хотели. Во 2-м тайме, наверное, было жарко ребятам, потому что судороги хватали. Поэтому было много пауз. Плюс где-то травмы повлияли.

Мы в борьбе за выживание. Это закаляет характер, мужество. Некоторым нашим молодым игрокам нужно переосмыслить все. Они, по-моему, не понимают, где они находятся. Они рисуют себе иллюзии.

Если они играют в Премьер-лиге, это не значит, что они ее заслуживают. Так что будет разговор с некоторыми игроками”, – резюмировал тренер.

Коллектив занимает 12 место (26 очков).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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