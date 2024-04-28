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Спиваковский: Днепр-1 если и рассматривает приглашение Супряги, то исключительно на правах аренды
Журналист предполагает возвращение Владислава в Днепр
Фото: ФК Динамо Киев
Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке" поделился инсайдами о продолжении карьеры нападающего.
«Сейчас есть слухи, что «Динамо» и «Днепр-1» договариваются о трансфере или аренде Супряги. Я не верю в трансфер, потому что Супряга достаточно получает в "Динамо", это во-первых. Во-вторых, Супряга – это вообще очень важный момент. Сколько он стоил? Он пришел с обоюдного согласия, чтобы его раскрутить и продать за границу. Тогда казалось, что он будет стоить очень дорого.
Насколько я знаю, "Днепр-1" если и рассматривает приглашение Супряги, то исключительно на правах аренды. Хотя 24 года, пик его физической формы сейчас в эти 2-3 года, можем что-нибудь и покажет человек», – сказал Спиваковский.
После трансфера футболиста в 2018 году нападающий уже был в аренде в бывшем клубе в сезоне 2019/20 (15 голов в 26 поединках).
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