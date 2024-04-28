Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Генеральный директор Полесья: Мы не упустили шанс на еврокубки и должны бороться до последнего
Владимир Загурский надеется на успешный финиш сезона
Фото - ФК Полісся
Руководство "волков" сохраняет оптимизм, несмотря на невнятные результаты в весенней части. По мнению гендиректора, следует использовать шансы, которые будут в следующих матчах.
"Мы не упустили шанс на еврокубки. И если этот шанс даже будет в последнем туре, если даже бороться нужно будет с донецким "Шахтером", мы должны бороться до последнего, доказывать себе, доказывать каждому болельщику Житомира или другим болельщикам за пределами города и выходить с максимальным результатом”, – отметил функционер.
"Полесье" в понедельник будет принимать "Ворсклу". Житомирский клуб отстает от топ-5 на 5 очков.
Популярное сейчас
- Домашний триумф Кривбасса, последний матч Вишняка и крах Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- А Вишняк ушел на повышение. Поздеев – и.о. главного тренера Колоса. Он в клубе с 2012 года
- Стала известна причина отсутствия Забарного в составе Борнмута на матч АПЛ
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО