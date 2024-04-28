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Генеральный директор Полесья: Мы не упустили шанс на еврокубки и должны бороться до последнего

Премьер-лига

Владимир Загурский надеется на успешный финиш сезона

Генеральный директор Полесья: Мы не упустили шанс на еврокубки и должны бороться до последнего

Фото - ФК Полісся

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Руководство "волков" сохраняет оптимизм, несмотря на невнятные результаты в весенней части. По мнению гендиректора, следует использовать шансы, которые будут в следующих матчах.

"Мы не упустили шанс на еврокубки. И если этот шанс даже будет в последнем туре, если даже бороться нужно будет с донецким "Шахтером", мы должны бороться до последнего, доказывать себе, доказывать каждому болельщику Житомира или другим болельщикам за пределами города и выходить с максимальным результатом”, – отметил функционер.

"Полесье" в понедельник будет принимать "Ворсклу". Житомирский клуб отстает от топ-5 на 5 очков.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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