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Колос под руководством Вишняка был среди худших команд УПЛ по xG, голам, владению, интенсивности единоборств, попыткам дриблинга
Ковалевка демонстрировала достаточно сдержанный футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший наставник "хлеборобов" пошел на повышение и занял должность вице-президента. Во время его работы команда входила в антитоп-4 участников первенства по многим показателям.
По данным WyScout, коллектив из Киевской области возглавляет список участников чемпионата с наименьшей интенсивностью единоборств. В рейтинге xG – третье место снизу, на 4-й строчке по количеству нарушений. "Колос" забил 18 голов. Меньше только в "Оболони", но бюджет и кадровые возможности у "пивоваров" ниже.
Впрочем, Вишняк оставил пост в статусе команды, которая пропускает меньше всех (19). Удалось опередить даже "Шахтер" (20).
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