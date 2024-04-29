Колос под руководством Вишняка был среди худших команд УПЛ по xG, голам, владению, интенсивности единоборств, попыткам дриблинга

Бывший наставник "хлеборобов" пошел на повышение и занял должность вице-президента. Во время его работы команда входила в антитоп-4 участников первенства по многим показателям.

По данным WyScout, коллектив из Киевской области возглавляет список участников чемпионата с наименьшей интенсивностью единоборств. В рейтинге xG – третье место снизу, на 4-й строчке по количеству нарушений. "Колос" забил 18 голов. Меньше только в "Оболони", но бюджет и кадровые возможности у "пивоваров" ниже.

Впрочем, Вишняк оставил пост в статусе команды, которая пропускает меньше всех (19). Удалось опередить даже "Шахтер" (20).