Хавбек Кривбасса: Вернидуб подчеркнул, что мы должны доминировать на поле

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал домашнюю победу в 26 туре УПЛ над "Металлистом 1925" (3:0).

- С первых минут "Кривбасс" завладел инициативой. Такая была установка от тренера: играть активно уже в дебюте?

- Именно так, тренер подчеркнул, что мы должны доминировать на поле. Тем более, игра домашняя. Просил включить прессинг, создавать моменты и владеть инициативой.

- После финального свистка болельщики вас буквально не хотели отпускать. Как опишешь эти эмоции?

- Очень приятно, что наши фаны так сильно за нас болеют, горячо поддерживают. Только слова благодарности им за все, что они для нас делают.

- Можно сказать, что борьба за места в Лиге Чемпионов только начинается?

- Думаю, да. Но надо, чтобы и соперники где-то теряли очки. С нашей же стороны надо обязательно набирать максимум в каждом туре. Вся борьба еще впереди.

- Первый тайм, счет 3:0. Можно сказать, что уже тогда победитель был определен?

- Здесь не согласен. Тем более, Юрий Вернидуб просил сыграть так, будто счет 0:0. Просил забыть этот счет. В принципе выглядели неплохо, просто не удалось забить, - сказал Кузык.