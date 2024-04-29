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Хавбек Кривбасса: Вернидуб подчеркнул, что мы должны доминировать на поле
Денис Кузык прокомментировал победу над "Металлистом 1925"
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал домашнюю победу в 26 туре УПЛ над "Металлистом 1925" (3:0).
- С первых минут "Кривбасс" завладел инициативой. Такая была установка от тренера: играть активно уже в дебюте?
- Именно так, тренер подчеркнул, что мы должны доминировать на поле. Тем более, игра домашняя. Просил включить прессинг, создавать моменты и владеть инициативой.
- После финального свистка болельщики вас буквально не хотели отпускать. Как опишешь эти эмоции?
- Очень приятно, что наши фаны так сильно за нас болеют, горячо поддерживают. Только слова благодарности им за все, что они для нас делают.
- Можно сказать, что борьба за места в Лиге Чемпионов только начинается?
- Думаю, да. Но надо, чтобы и соперники где-то теряли очки. С нашей же стороны надо обязательно набирать максимум в каждом туре. Вся борьба еще впереди.
- Первый тайм, счет 3:0. Можно сказать, что уже тогда победитель был определен?
- Здесь не согласен. Тем более, Юрий Вернидуб просил сыграть так, будто счет 0:0. Просил забыть этот счет. В принципе выглядели неплохо, просто не удалось забить, - сказал Кузык.
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