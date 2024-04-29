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Михавко - о пропущенном голе: Мы с Поповым немного не разобрались

Премьер-лига

"Динамо" вырвало победу над "Днепром-1"

Михавко - о пропущенном голе: Мы с Поповым немного не разобрались

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Тарас Михавко прокомментировал выездную победу над "Днепром-1" (2:1) в рамках 26-го тура УПЛ.

- Мы хотели выиграть. Тяжелая игра, пауза на тревогу, но мы знали, чего хотим и достигли положительного результата. Очень тяжелая игра, жаркая погода, но выиграли, поэтому все рады.

- Что произошло в эпизоде с пропущенным голом? Было недоразумение с Поповым?

- Да, немного не разобрались. Я думал, что он выпускает мяч, поэтому выключился из эпизода. А нападающий зацепился. Будем работать на тренировках, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок. Конечно, обидно, но главное, что выиграли. Поэтому все хорошо.

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- Насколько тяжело играть против Гуцуляка, одного из лидеров "Днепра-1", в индивидуальном плане?

- Хороший квалифицированный нападающий, вызывается в сборную Украины. Против таких нападающих всегда тяжело играть. Но надо привыкать.

- Что "Динамо" не удавалось в первом тайме? Почему игра открылась в плане атаки и голевых моментов после перерыва?

- Почему-то в первом тайме не могли никак найти свою игру, но на второй настроились, поскольку проигрывали, все были заряжены, хотели только победы, и в итоге добились положительного результата.

- Эмоции бушевали после второго забитого мяча. Насколько полегчало после того, как забил Ванат?

- Конечно, все были рады, поскольку эта победа очень важна для нас, поскольку продолжаем бороться за чемпионство. Поэтому и столько эмоций было, - рассказал Михавко.

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Динамо (Киев) СК Днепр-1 Тарас Михавко
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
29.04.2024 в 09:06
Та не розібралися, а обі... Тобто самовпевненість значно перевищила майстерність! Ну не можна виключатися з гри у власному карному майданчику Партнера завжди потрібно підстрахувати!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
29.04.2024 в 09:06
Та не розібралися, а обі... Тобто самовпевненість значно перевищила майстерність! Ну не можна виключатися з гри у власному карному майданчику Партнера завжди потрібно підстрахувати!
Ответить
0
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