Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михавко - о пропущенном голе: Мы с Поповым немного не разобрались
"Динамо" вырвало победу над "Днепром-1"
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Тарас Михавко прокомментировал выездную победу над "Днепром-1" (2:1) в рамках 26-го тура УПЛ.
- Мы хотели выиграть. Тяжелая игра, пауза на тревогу, но мы знали, чего хотим и достигли положительного результата. Очень тяжелая игра, жаркая погода, но выиграли, поэтому все рады.
- Что произошло в эпизоде с пропущенным голом? Было недоразумение с Поповым?
- Да, немного не разобрались. Я думал, что он выпускает мяч, поэтому выключился из эпизода. А нападающий зацепился. Будем работать на тренировках, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок. Конечно, обидно, но главное, что выиграли. Поэтому все хорошо.
- Насколько тяжело играть против Гуцуляка, одного из лидеров "Днепра-1", в индивидуальном плане?
- Хороший квалифицированный нападающий, вызывается в сборную Украины. Против таких нападающих всегда тяжело играть. Но надо привыкать.
- Что "Динамо" не удавалось в первом тайме? Почему игра открылась в плане атаки и голевых моментов после перерыва?
- Почему-то в первом тайме не могли никак найти свою игру, но на второй настроились, поскольку проигрывали, все были заряжены, хотели только победы, и в итоге добились положительного результата.
- Эмоции бушевали после второго забитого мяча. Насколько полегчало после того, как забил Ванат?
- Конечно, все были рады, поскольку эта победа очень важна для нас, поскольку продолжаем бороться за чемпионство. Поэтому и столько эмоций было, - рассказал Михавко.
Популярное сейчас
- Холанд забил 84-й гол в составе Манчестер Сити. Лишь 5 игроков в истории клуба отмечались чаще
- Скрипник об игре Кривбасса: На данный момент, это был не наш уровень
- Домашний триумф Кривбасса, последний матч Вишняка и крах Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- УПЛ. Днепр-1 - Динамо 1:2. Киевляне дожимают в меньшинстве
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
Комментарии 1