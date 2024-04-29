Юрченко: Никто у нас руки не опустит, будем до последнего биться

Полузащитник "Металлиста 1925" Владлена Юрченко дал комментарий после поражения от "Кривбасса" (0:3) в 26-м туре УПЛ.

- Пропустили после своих ошибок, уже в первом тайме было 3:0, я думаю, нам было очень трудно во втором тайме отыграться при такой игре. Но я не видел большого преимущества "Кривбасса". Просто они реализуют и это класс команды.

- Тогда за счет чего они одержали сегодня победу?

- Наши ошибки и их скорость и качественное завершение. Это класс команды, которая забивает с 3 - 3 или с 5 - 3.

- Каким сегодня был план на игру главного тренера?

- План был не давать контролировать мяч и в средней части поля забирать, прессинговать. Но мы допускали много ошибок, после которых "Кривбасс" очень хорошо выбегал в контратаки и забил три гола.

- Финал сезона, "Металлист 1925" внизу турнирной таблицы, готова ли команда спасти ситуацию и за счет чего это можно сделать, на твой взгляд?

- Готовы. Я считаю, что никто у нас руки не опустит, будем до последнего биться. За счет чего? За счет нашей раздевалки. В последнее время мы больше сплотились и, думаю, только раздевалка поможет нам, - сказал Юрченко.