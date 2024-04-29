Полесье - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник, 29 апреля состоится матч 26-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Ворсклой". Игра пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе.

Перед очной встречей житомиряне занимают 6-е место, имея в своем активе 39 очков. Полтавчане с 30 пунктами располагаются на 8-й строчке.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 26-й тур

29 апреля 2024. Житомир, "Центральный городской стадион "Полесье"

"Полесье" 18:00 "Ворскла"

Арбитр - Николай Балакин

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>