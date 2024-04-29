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Бондаренко: Отек уже немножко спадает, но точного диагноза нет
Хавбек донецкого клуба оценил свою травму
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал свою травму, полученную в матче против "ЛНЗ" (3:0) в 26-м туре УПЛ. Напомним, футболиста вынесли на носилках уже на 9-й минуте поединка.
"Выглядело все очень... не очень. Вступил в ямку на поле, оступился, подвернул ногу. Опустил голову, а там мгновенно все отекло - в районе голеностопа.
Сейчас отек уже немножко спадает. Но точного диагноза нет, пока продолжается стадия осмотра и наблюдения, углубленное обследование впереди", - сказал Бондаренко в комментарии ТаТоТаке.
В текущем сезоне УПЛ Бондаренко провел 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 передачи.
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