Бондаренко: Отек уже немножко спадает, но точного диагноза нет

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал свою травму, полученную в матче против "ЛНЗ" (3:0) в 26-м туре УПЛ. Напомним, футболиста вынесли на носилках уже на 9-й минуте поединка.

"Выглядело все очень... не очень. Вступил в ямку на поле, оступился, подвернул ногу. Опустил голову, а там мгновенно все отекло - в районе голеностопа.

Сейчас отек уже немножко спадает. Но точного диагноза нет, пока продолжается стадия осмотра и наблюдения, углубленное обследование впереди", - сказал Бондаренко в комментарии ТаТоТаке.