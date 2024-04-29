Хавбек Зари - о ничьей с Оболонью: Мы провалили эту встречу

Полузащитник "Зари" Денис Антюх поделился мыслями относительно ничьей с "Оболонью" (0:0) в матче 26-го тура УПЛ.

— На твой взгляд, почему "Заре" не удалось выиграть в этом противостоянии?

— Думаю, что мы провалили эту встречу. Еще в первом тайме мы вполне могли открыть счет. Не знаю, что пошло не так, но игра нам не удалась. "Оболонь" имела немало моментов у наших ворот, где-то нас простили гости. Понятно, что мы играли исключительно на победу.

— Кадровые проблемы "Зари" сказались на результате?

— Даже не знаю. Того же Чурко нам не хватало в центре поля. Ни у кого игра не пошла у нас.

— С "Шахтером" вы сыграли лучше, чем с "Оболонью"?

— Там другая игра была. Мы больше оборонялись с горняками и выбегали в контратаки. А сейчас, играя дома, мы должны были нагнетать, создавать моменты.

— В перерыве эмоции в вашей раздевалке зашкаливали?

— Мы поговорили с ребятами. Все понимали, что нужно что-то менять в игре. Но, не получилось у нас.

— За минувшую неделю Заря провела два поединка с "Шахтером". По мнению экспертов, луганчане в целом показали хороший уровень игры. Если бы вы все матчи проводили на таком уровне, то и очков у "Зари" было бы намного больше. Согласишься с этим?

— Там была совсем другая игра была. С "Шахтером" все было по-другому. Даже с нашими кадровыми проблемами все увидели, что в качестве мы не теряем, если не играют наши лидеры. Наша команда состоит не из 11 игроков, а из 20-25 футболистов.

— Сколько "Заре" нужно набрать очков, чтобы спокойно себя чувствовать на финише чемпионата Украины?

— Как можно больше. Перед нами стоит задача выигрывать в каждой игре. Я считаю, что мы не хуже любого соперника, с кем мы сыграем в заключительных матчах УПЛ. Все в наших руках и ногах, - заявил Антюх.