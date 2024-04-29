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Хавбек Зари - о ничьей с Оболонью: Мы провалили эту встречу
Денис Антюх оценил поединок с "пивоварами"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Денис Антюх поделился мыслями относительно ничьей с "Оболонью" (0:0) в матче 26-го тура УПЛ.
— На твой взгляд, почему "Заре" не удалось выиграть в этом противостоянии?
— Думаю, что мы провалили эту встречу. Еще в первом тайме мы вполне могли открыть счет. Не знаю, что пошло не так, но игра нам не удалась. "Оболонь" имела немало моментов у наших ворот, где-то нас простили гости. Понятно, что мы играли исключительно на победу.
— Кадровые проблемы "Зари" сказались на результате?
— Даже не знаю. Того же Чурко нам не хватало в центре поля. Ни у кого игра не пошла у нас.
— С "Шахтером" вы сыграли лучше, чем с "Оболонью"?
— Там другая игра была. Мы больше оборонялись с горняками и выбегали в контратаки. А сейчас, играя дома, мы должны были нагнетать, создавать моменты.
— В перерыве эмоции в вашей раздевалке зашкаливали?
— Мы поговорили с ребятами. Все понимали, что нужно что-то менять в игре. Но, не получилось у нас.
— За минувшую неделю Заря провела два поединка с "Шахтером". По мнению экспертов, луганчане в целом показали хороший уровень игры. Если бы вы все матчи проводили на таком уровне, то и очков у "Зари" было бы намного больше. Согласишься с этим?
— Там была совсем другая игра была. С "Шахтером" все было по-другому. Даже с нашими кадровыми проблемами все увидели, что в качестве мы не теряем, если не играют наши лидеры. Наша команда состоит не из 11 игроков, а из 20-25 футболистов.
— Сколько "Заре" нужно набрать очков, чтобы спокойно себя чувствовать на финише чемпионата Украины?
— Как можно больше. Перед нами стоит задача выигрывать в каждой игре. Я считаю, что мы не хуже любого соперника, с кем мы сыграем в заключительных матчах УПЛ. Все в наших руках и ногах, - заявил Антюх.
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