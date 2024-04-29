½ еврокубков, 4 дня УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая

Неделя обещает быть интересной. Во вторник и среду мы посмотрим на битвы самых элитных команд Европы, в четверг традиционно переключимся на второй и третий по значимости клубные европейские турниры, а затем с головой нырнем в насыщенный уик-энд, состоящий из матчей национальных первенств. Встреча Цыганкова и Довбика с командой Хави, возможная дуэль Зинченко и Забарного, дерби Лондона с участием Мудрика и многое другое – не пропустите!

Понедельник, 29 апреля

Откроют программу "Полесье" и "Ворскла", потерявшие мотивацию в чемпионате на остаток сезона. Также себе по матчу найдут любители чемпионатов Италии и Испании. На Апеннинах играет "Дженоа" Малиновского, а на Пиренеях – "Валенсия" Яремчука.

18:00. "Полесье" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ-ТВ

21:45. "Дженоа" – "Кальяри". Серия А. Megogo

22:00. "Барселона" – "Валенсия". Примера. Megogo

Вторник, 30 апреля

Всего один матч, зато какой. Мюнхенская "Бавария" у себя дома на "Альянц Арене" ждет в гости мадридский "Реал". Первый поединок полуфинала главного клубного европейского турнира. Посмотрим, даст ли бой команда Тухеля коллективу Анчелотти. И отыграет ли Лунин на ноль.

22:00. "Бавария" – "Реал Мадрид". ЛЧ. Megogo

Среда, 1 мая

А вот здесь не получится включить телевизор только вечером. Днем состоятся два матча Украинской Премьер-лиги. "Черноморец" примет "Шахтер", а "Верес" съездит в гости к "Динамо". Киевлянам и "горнякам" ну никак нельзя терять очки. Ближе к ночи начнут выяснять, кто выйдет в финал ЛЧ, дортмундская "Боруссия" и "Пари Сен-Жермен".

13:00. "Черноморец" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ-ТВ

15:30. "Динамо" – "Верес". УПЛ. 1+1 media

22:00. "Боруссия Д" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo

Четверг, 2 мая

Лондонское дерби однозначно украдет внимание у полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций. "Тоттенхэм" приедет на "Бридж" к Мудрику и Почеттино, будет интересно. Во втором и третьем по значимости клубных европейских турнирах все также близится к развязке. "Байер" вообще собирается проигрывать в этом сезоне? Похоже, нет.

21:30. "Челси" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Марсель" – "Аталанта". ЛЕ. Megogo

22:00. "Рома" – "Байер". ЛЕ. Megogo

22:00. "Астон Вилла" – "Олимпиакос". ЛК. Megogo

22:00. "Фиорентина" – "Брюгге". ЛК. Megogo

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Пятница, 3 мая

Тут традиционно без еврокубков, ведь открываются туры в чемпионатах. Два поединка в Лиге 1, по одному матчу в Бундеслиге, Серии А, АПЛ и Примере. Мы бы хотели сказать, мол, обязательно ищите глазами Виталия Миколенко на "Кенилуэрт Роуд", однако украинец пока в лазарете.

20:00. "Тулуза" – "Монпелье". Лига 1. Megogo

21:30. "Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Торино" – "Болонья". Серия А. Megogo

22:00. "Ланс" – "Лорьян". Лига 1. Megogo

22:00. "Лутон" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Хетафе" – "Атлетик". Примера. Megogo

Суббота, 4 мая

Откроют программу дня матч УПЛ и поединок между командами Зинченко и Забарного в АПЛ. Из громких вывесок субботы советуем обратить внимание на каталонскую битву "Жироны" и "Барселоны". Кстати, на нее можно будет переключиться под конец матча "Металлиста 1925" и "Ворсклы". Также в этот день играют "Реал" Лунина, "Брентфорд" Ярмолюка, "Бавария", "Ман Сити", "Интер" и "Атлетико".

13:00. "Александрия" – "Рух". УПЛ. УПЛ-ТВ

14:30. "Арсенал" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Реал Сосьедад" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo

15:30. "Оболонь" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ-ТВ

16:00. "Гавр" – "Страсбур". Лига 1. Megogo

16:30. "Боруссия Д" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Вердер" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Вольфсбург" – "Дармштадт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Штутгарт" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Бернли" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Брентфорд" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Шеффилд Юнайтед" – "Ноттингем". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Реал Мадрид" – "Кадис". Примера. Megogo

18:00. "Монако" – "Клермон". Лига 1. Megogo

18:00. "Металлист 1925" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ-ТВ

19:00. "Монца" – "Лацио". Серия А. Megogo

19:30. "Кельн" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Жирона" – "Барселона". Примера. Megogo

19:30. "Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App

20:00. "Мец" – "Ренн". Лига 1. Megogo

20:00. "Спортинг" – "Портимоненсе". Примейра. Megogo

21:45. "Сассуоло" – "Интер". Серия А. Megogo

22:00. "Брест" – "Нант". Лига 1. Megogo

22:00. "Мальорка" – "Атлетико". Примера. Megogo

22:30. "Шавиш" – "Порту". Примейра. Megogo

Воскресенье, 5 мая

"Заря" приедет в Житомир, "Динамо" примет в Киеве "Колос", "Вест Хэм" отправится в гости к Мудрику на "Бридж", а "Черноморец" в столице Украины сыграет с "Шахтером". Вечером тоже пройдут интересные поединки, например, сразу же после центрального матча тура в АПЛ "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" в битве на Апеннинах сойдутся "Рома" и "Ювентус".