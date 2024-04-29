Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
½ еврокубков, 4 дня УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
График топ-поединков
Getty Images / Global Images Ukraine
Неделя обещает быть интересной. Во вторник и среду мы посмотрим на битвы самых элитных команд Европы, в четверг традиционно переключимся на второй и третий по значимости клубные европейские турниры, а затем с головой нырнем в насыщенный уик-энд, состоящий из матчей национальных первенств. Встреча Цыганкова и Довбика с командой Хави, возможная дуэль Зинченко и Забарного, дерби Лондона с участием Мудрика и многое другое – не пропустите!
Понедельник, 29 апреля
Откроют программу "Полесье" и "Ворскла", потерявшие мотивацию в чемпионате на остаток сезона. Также себе по матчу найдут любители чемпионатов Италии и Испании. На Апеннинах играет "Дженоа" Малиновского, а на Пиренеях – "Валенсия" Яремчука.
- 18:00. "Полесье" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 21:45. "Дженоа" – "Кальяри". Серия А. Megogo
- 22:00. "Барселона" – "Валенсия". Примера. Megogo
Вторник, 30 апреля
Всего один матч, зато какой. Мюнхенская "Бавария" у себя дома на "Альянц Арене" ждет в гости мадридский "Реал". Первый поединок полуфинала главного клубного европейского турнира. Посмотрим, даст ли бой команда Тухеля коллективу Анчелотти. И отыграет ли Лунин на ноль.
- 22:00. "Бавария" – "Реал Мадрид". ЛЧ. Megogo
Среда, 1 мая
А вот здесь не получится включить телевизор только вечером. Днем состоятся два матча Украинской Премьер-лиги. "Черноморец" примет "Шахтер", а "Верес" съездит в гости к "Динамо". Киевлянам и "горнякам" ну никак нельзя терять очки. Ближе к ночи начнут выяснять, кто выйдет в финал ЛЧ, дортмундская "Боруссия" и "Пари Сен-Жермен".
- 13:00. "Черноморец" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 15:30. "Динамо" – "Верес". УПЛ. 1+1 media
- 22:00. "Боруссия Д" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo
Четверг, 2 мая
Лондонское дерби однозначно украдет внимание у полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций. "Тоттенхэм" приедет на "Бридж" к Мудрику и Почеттино, будет интересно. Во втором и третьем по значимости клубных европейских турнирах все также близится к развязке. "Байер" вообще собирается проигрывать в этом сезоне? Похоже, нет.
- 21:30. "Челси" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:00. "Марсель" – "Аталанта". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Рома" – "Байер". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Астон Вилла" – "Олимпиакос". ЛК. Megogo
- 22:00. "Фиорентина" – "Брюгге". ЛК. Megogo
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Пятница, 3 мая
Тут традиционно без еврокубков, ведь открываются туры в чемпионатах. Два поединка в Лиге 1, по одному матчу в Бундеслиге, Серии А, АПЛ и Примере. Мы бы хотели сказать, мол, обязательно ищите глазами Виталия Миколенко на "Кенилуэрт Роуд", однако украинец пока в лазарете.
- 20:00. "Тулуза" – "Монпелье". Лига 1. Megogo
- 21:30. "Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:45. "Торино" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 22:00. "Ланс" – "Лорьян". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Лутон" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:00. "Хетафе" – "Атлетик". Примера. Megogo
Суббота, 4 мая
Откроют программу дня матч УПЛ и поединок между командами Зинченко и Забарного в АПЛ. Из громких вывесок субботы советуем обратить внимание на каталонскую битву "Жироны" и "Барселоны". Кстати, на нее можно будет переключиться под конец матча "Металлиста 1925" и "Ворсклы". Также в этот день играют "Реал" Лунина, "Брентфорд" Ярмолюка, "Бавария", "Ман Сити", "Интер" и "Атлетико".
- 13:00. "Александрия" – "Рух". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 14:30. "Арсенал" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App
- 15:00. "Реал Сосьедад" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo
- 15:30. "Оболонь" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 16:00. "Гавр" – "Страсбур". Лига 1. Megogo
- 16:30. "Боруссия Д" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Вердер" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Вольфсбург" – "Дармштадт". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Штутгарт" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:00. "Бернли" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Брентфорд" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Шеффилд Юнайтед" – "Ноттингем". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:15. "Реал Мадрид" – "Кадис". Примера. Megogo
- 18:00. "Монако" – "Клермон". Лига 1. Megogo
- 18:00. "Металлист 1925" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 19:00. "Монца" – "Лацио". Серия А. Megogo
- 19:30. "Кельн" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:30. "Жирона" – "Барселона". Примера. Megogo
- 19:30. "Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 20:00. "Мец" – "Ренн". Лига 1. Megogo
- 20:00. "Спортинг" – "Портимоненсе". Примейра. Megogo
- 21:45. "Сассуоло" – "Интер". Серия А. Megogo
- 22:00. "Брест" – "Нант". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Мальорка" – "Атлетико". Примера. Megogo
- 22:30. "Шавиш" – "Порту". Примейра. Megogo
Воскресенье, 5 мая
"Заря" приедет в Житомир, "Динамо" примет в Киеве "Колос", "Вест Хэм" отправится в гости к Мудрику на "Бридж", а "Черноморец" в столице Украины сыграет с "Шахтером". Вечером тоже пройдут интересные поединки, например, сразу же после центрального матча тура в АПЛ "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" в битве на Апеннинах сойдутся "Рома" и "Ювентус".
- 13:00. "Полесье" – "Заря". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 13:30. "Кальяри" – "Лечче". Серия А. Megogo
- 15:00. "Осасуна" – "Бетис". Примера. Megogo
- 15:30. "Динамо" – "Колос". УПЛ. 1+1 media
- 16:00. "Брайтон" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Челси" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Эмполи" – "Фрозиноне". Серия А. Megogo
- 16:00. "Верона" – "Фиорентина". Серия А. Megogo
- 16:30. "Унион Берлин" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:15. "Сельта" – "Вильярреал". Примера. Megogo
- 18:00. "Шахтер" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 18:30. "Ливерпуль" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:30. "Айнтрахт" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:00. "Милан" – "Дженоа". Серия А. Megogo
- 19:30. "Валенсия" – "Алавес". Примера. Megogo
- 20:00. "Брага" – "Каса Пиа". Примейра. Megogo
- 20:30. "Хайденхайм" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:45. "Рома" – "Ювентус". Серия А. Megogo
- 22:00. "Райо Вальекано" – "Альмерия". Примера. Megogo
- 22:00. "Севилья" – "Гранада". Примера. Megogo
- 22:30. "Фамаликан" – "Бенфика". Примейра. Megogo
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