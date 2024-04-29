Федоривский: Во вторник сделаем МРТ, пока болит передняя мышца бедра

Вратарь киевской Оболони Назарий Федоривский прокомментировал ничью в матче с "Зарей" (0:0) в 26-м тура УПЛ. Как оказалось, в игре с луганчанами, голкипер "пивоваров" получил травму.

— Назарий, как бы охарактеризовал матч против "Зари"?

— Практически каждый матч "Оболони" похож на предыдущий. И у нас есть хорошие моменты для взятия ворот, есть они и у соперника. К сожалению, реализовать свои шансы мы не смогли. Слава Богу, мы выдержали натиск "Зари" и не пропустили гол в свои ворота. Считаю, что луганский клуб – высокого уровня.

У "Зари" много высококлассных футболистов. Мы знали, что наш соперник очень быстро выбегает в контратаки, да еще и умело играет на флангах. Как мне кажется, мы смогли нейтрализовать опасных игроков "Зари" на флангах. Итоговую ничья я считаю закономерной. Хотя, счет 2:2 был бы более логичен.

— Как вашей обороне удалось справиться с Герреро?

— Он дважды пробивал по моим воротам. Конечно, мы тщательно изучили его игру. Разменяли нашего центрального защитника Карася на Герреро. Даниил Карась и Валерий Дубко справились с панамским нападающим "Зари".

— Ты впервые весной сыграл на ноль в УПЛ?

— Да. Любой голкипер хочет оставить свои ворота сухими. Но не только вратарь любит играть на ноль, это еще и добавляет уверенности всей команде. Мне же не повезло – в конце игры я получил травму, а все замены уже были сделаны.

— Что случилось в том моменте?

— Поле было достаточно сухим, и при выносе мяча от своих ворот, бутсой попал в газон. Сразу почувствовал боль. Сейчас болит передняя мышца бедра.

— Что говорят ваши врачи?

— Во вторник сделаем МРТ, и тогда будет больше информации. Пока же я приложил лед.

— Назарий, неделю назад "Оболонь" на этом стадионе сыграла также вничью с "Металлистом 1925". В каком из этих матчей ваша команда выглядела сильнее?

— Везде было трудно, на нас давит турнирная таблица. Нам необходим положительный результат. Мы хотим, как минимум, оказаться в переходных матчах, - рассказал Федоривский.