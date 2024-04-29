Ротань мог работать в Шахтере - источник объяснил, почему этого не произошло

Главный тренер "Александрии" и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань мог возглавить "Шахтер" перед приходом Марино Пушича. Об этом рассказал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Когда Пушич еще не пришел в "Шахтер", но было уже примерно понятно, что ван Леувена не будет, мы давали инсайд – там был момент, когда, по моей информации, действительно произошел контакт между Срной и Ротанем.

На самом деле из того, что я слышал, это было почти завуалированное приглашение. По крайней мере, пробивалась почва под этим. Тогда, насколько я понимаю, Ротань отказался из-за уважения руководству "Александрии", которое избрало его в качестве тренера.

Я понимаю, почему Ротань – вся эта тики-така, "Ротань-стайл", Судаков-Бондаренко-Криськив – чего же не взять тренера", – заявил журналист.