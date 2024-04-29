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Ротань мог работать в Шахтере - источник объяснил, почему этого не произошло
Горняки интересовались украинским тренером перед приходом Пушича
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань мог возглавить "Шахтер" перед приходом Марино Пушича. Об этом рассказал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
"Когда Пушич еще не пришел в "Шахтер", но было уже примерно понятно, что ван Леувена не будет, мы давали инсайд – там был момент, когда, по моей информации, действительно произошел контакт между Срной и Ротанем.
На самом деле из того, что я слышал, это было почти завуалированное приглашение. По крайней мере, пробивалась почва под этим. Тогда, насколько я понимаю, Ротань отказался из-за уважения руководству "Александрии", которое избрало его в качестве тренера.
Я понимаю, почему Ротань – вся эта тики-така, "Ротань-стайл", Судаков-Бондаренко-Криськив – чего же не взять тренера", – заявил журналист.
На данный момент "Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ. В активе дончан 61 очко.
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