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Ротань мог работать в Шахтере - источник объяснил, почему этого не произошло

Премьер-лига

Горняки интересовались украинским тренером перед приходом Пушича

Ротань мог работать в Шахтере - источник объяснил, почему этого не произошло

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань мог возглавить "Шахтер" перед приходом Марино Пушича. Об этом рассказал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Когда Пушич еще не пришел в "Шахтер", но было уже примерно понятно, что ван Леувена не будет, мы давали инсайд – там был момент, когда, по моей информации, действительно произошел контакт между Срной и Ротанем.

На самом деле из того, что я слышал, это было почти завуалированное приглашение. По крайней мере, пробивалась почва под этим. Тогда, насколько я понимаю, Ротань отказался из-за уважения руководству "Александрии", которое избрало его в качестве тренера.

Я понимаю, почему Ротань – вся эта тики-така, "Ротань-стайл", Судаков-Бондаренко-Криськив – чего же не взять тренера", – заявил журналист.

На данный момент "Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ. В активе дончан 61 очко.

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Дарио Срна Руслан Ротань Шахтер (Донецк) ФК Александрия ТаТоТаке
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.04.2024 в 12:57
Зря не взяли. Сейчас ахметостадо за пятое место боролось бы..
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Комментарии 6
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жажа_the_best (Харьков)
29.04.2024 в 12:57
Зря не взяли. Сейчас ахметостадо за пятое место боролось бы..
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0
0
aleks68
29.04.2024 в 13:26
фейк-1 взял максимова и обделался по уши.все "твои" команды в .опе
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0
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
29.04.2024 в 12:46
Як ви вже за*бали цим Ротанем... Сьогоднішнє місце "Олександрії" красномовно показує його рівень як тренера. Носяться з ним як з писаною торбою...
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tolina-ystas (Краматорск)
29.04.2024 в 12:34
Спиваковский большой затейник.При этом края не чувствует.
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aleks68
29.04.2024 в 12:31
хорошо что не взяли
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0
0
Харьковчанин (Харків)
29.04.2024 в 12:25
не смішить мої капці
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