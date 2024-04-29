Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Балан: Для Вереса сейчас важна каждая мелочь в борьбе за выживание
Защитник ровенского клуба - о поражении от "Руха"
Фото: НК Верес
Защитник "Вереса" Денис Балан в комментарии Sport.ua поделился мыслями после поражения от "Руха" (1:3) в матче 26-го тура УПЛ.
– Считаю, что до перерыва "Верес" продемонстрировал во Львове лучшую свою игру в весенней части сезона. Главное, что не позволили разбегаться сопернику, который отмечается именно скоростными маневрами, умело играли на опережение. На мой взгляд, на свой гол мы наиграли.
– Тогда почему "Верес" было не узнать во второй 45-минутке?
– Нельзя сказать, что мы вышли ненастроенными или переоценили свои силы. Все же, думаю, что два быстро пропущенных мяча выбили нас из колеи. В действиях возникла нервозность, а это приводило к ошибкам в обычных ситуациях. Отдав инициативу, в итоге потеряли очень ценные три очка.
– Наверно, после финального свистка досталось, как говорится, на орехи от тренерского штаба?
– В раздевалке "Арены Львов" сразу же состоялся серьезный мужской разговор. Каждый игрок имел возможность высказаться, почему произошли такие перепады в игре, кстати, не в первый раз в текущем сезоне. Услышали мы и мнение тренеров, спортивного директора. То, что такой разбор полетов прошел по свежим следам, должно принести дивиденды, прежде всего, положительно повлиять на микроклимат в команде.
– Положение "Вереса" угрожающее. Хватит ли у ровенчан сил на финишной прямой, ведь 1 мая им придется сыграть пропущенный матч 5-го тура с "Динамо", а уже 6 мая – поединок с ближайшим преследователем – "Минаем".
– Прежде всего, мы сами виноваты, что оказались в такой ситуации. Поэтому нужно постараться с честью из нее выйти. Впереди без преувеличения – 5 финалов. Постараемся вернуться из столицы не с пустым багажом, тем более, что недавно с динамовцами дома сыграли вничью.
Надеемся на возвращение в строй после повреждений Марко Мрвальевича и Дениса Янакова. Острая конкуренция за место в стартовом составе также приносит свои бонусы. Для "Вереса" сейчас важна каждая мелочь в борьбе за выживание. Мы уже не имеем права на ошибки, как это было в последнем матче с "Рухом", - сказал Балан.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Ушел из жизни Михаил Фоменко
- Российская армия за сутки потеряла более 1300 военных - Генштаб ВСУ
- Кривбасс приблизил Металлист 1925 к вылету, новый тренер Колоса, победа Арсенала в дерби. Главные новости за 28 апреля
- Минобороны: Пригодных к военной службе мужчин будут делить на 4 категории по состоянию здоровья
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО