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Балан: Для Вереса сейчас важна каждая мелочь в борьбе за выживание

Премьер-лига

Защитник ровенского клуба - о поражении от "Руха"

Балан: Для Вереса сейчас важна каждая мелочь в борьбе за выживание

Фото: НК Верес

Новина українською

Защитник "Вереса" Денис Балан в комментарии Sport.ua поделился мыслями после поражения от "Руха" (1:3) в матче 26-го тура УПЛ.

– Считаю, что до перерыва "Верес" продемонстрировал во Львове лучшую свою игру в весенней части сезона. Главное, что не позволили разбегаться сопернику, который отмечается именно скоростными маневрами, умело играли на опережение. На мой взгляд, на свой гол мы наиграли.

– Тогда почему "Верес" было не узнать во второй 45-минутке?

– Нельзя сказать, что мы вышли ненастроенными или переоценили свои силы. Все же, думаю, что два быстро пропущенных мяча выбили нас из колеи. В действиях возникла нервозность, а это приводило к ошибкам в обычных ситуациях. Отдав инициативу, в итоге потеряли очень ценные три очка.

– Наверно, после финального свистка досталось, как говорится, на орехи от тренерского штаба?

– В раздевалке "Арены Львов" сразу же состоялся серьезный мужской разговор. Каждый игрок имел возможность высказаться, почему произошли такие перепады в игре, кстати, не в первый раз в текущем сезоне. Услышали мы и мнение тренеров, спортивного директора. То, что такой разбор полетов прошел по свежим следам, должно принести дивиденды, прежде всего, положительно повлиять на микроклимат в команде.

– Положение "Вереса" угрожающее. Хватит ли у ровенчан сил на финишной прямой, ведь 1 мая им придется сыграть пропущенный матч 5-го тура с "Динамо", а уже 6 мая – поединок с ближайшим преследователем – "Минаем".

– Прежде всего, мы сами виноваты, что оказались в такой ситуации. Поэтому нужно постараться с честью из нее выйти. Впереди без преувеличения – 5 финалов. Постараемся вернуться из столицы не с пустым багажом, тем более, что недавно с динамовцами дома сыграли вничью.

Надеемся на возвращение в строй после повреждений Марко Мрвальевича и Дениса Янакова. Острая конкуренция за место в стартовом составе также приносит свои бонусы. Для "Вереса" сейчас важна каждая мелочь в борьбе за выживание. Мы уже не имеем права на ошибки, как это было в последнем матче с "Рухом", - сказал Балан.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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