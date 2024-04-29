Суханов: Сделал выводы после матча с Шахтером. Мы играем в футбол, а не находимся в бойцовском клубе

Полузащитник "Оболони" Сергей Суханов прокомментировал ничью с "Зарей" (0:0) в матче 26-го тура УПЛ.

— "Оболонь" могла выиграть у "Зари"?

— Могли как выиграть, так и проиграть. Моменты, которые мы создали у ворот соперника, мы не реализовали. Поблагодарим Бога, свой балл мы завоевали. Хорошо, что не пропустили гол в свои ворота. Возможно, этот балл станет для нас золотым.

— Редко ведь "Оболонь" играет на ноль…

— Весной это вторая игра, когда мы не пропускаем. На "Оболонь-Арене" мы обыграли "Полесье" 1:0.

— Как тебе игра вашего голкипера Федоривского?

— Назарий очень хорошо отыграл весь матч. За несколько минут до окончания встречи он получил травму, но смог доиграть до финального свистка. Все пять замен наш тренерский штаб к тому времени уже использовал. Все мы благодарны Назарию, за его вклад в итоговый результат.

— Согласишься, что итоговые 0:0 0 – нелогичный результат?

— Да, забитые мячи должны были быть в этой встрече. Вероятно, нам не хватило футбольного фарта, да и мастерства, тоже. Хочу сказать, что непросто было играть при такой жаркой погоде. Встреча началась в 13:00, и солнце сильно припекало. Лучше вечером играть.

— О чем ты подумал, когда твои партнеры вывели Краснопира на ударную позицию на 89-й минуте встречи?

— Думал, что Игорь примет мяч, и, на замахе, пробьет левой ногой. А он сразу пробивал, в касание. Позже он мне сказал, что очень устал и не попал по мячу.

— А ведь Ванат из киевского "Динамо" в похожей ситуации забил "Днепру-1"…

— Это все мастерство.

— За неделю "Оболонь" дважды сыграла на стадионе "Левый берег". Какой из матчей вашей команде более удался – против "Металлиста 1925" или против "Зари"?

— С "Металлистом 1925" мы также хорошо играли, может во втором тайме чуть подсели. А сегодня, с "Зарей", мы в начале игры немного отдали инициативу сопернику, а во втором тайме мы начали создавать моменты у ворот противника. Мы сыграли на ноль в обороне.

— Сегодня у вас 22 очка в активе. Какие шансы "Оболони" спастись на финише чемпионата?

— Как говорит наш тренерский штаб, у нас осталось четыре финала. Нужно выходить на футбольное поле и стараться побеждать в каждом поединке.

— Сергей, давай вернемся к игре "Оболонь" – "Шахтер", которая состоялась 30-го марта. Тогда арбитр встречи Александр Каленов удалил тебя на 45-й минуте игры. Какой вывод ты сделал для себя после того матча?

— Я делал подкат на бровке и хотел подбодрить своих партнеров, показывая, что против "Шахтера" можно играть. Думал, что смогу первым быть на мяче. Однако Марьян Швед был быстрее меня. Я не хотел нанести травму Шведу. Потом, посмотрев на видео повтор этого эпизода, было видно, что я фолил. В тот момент хотел завести себя, прежде всего. Если бы я попал в мяч в том эпизоде, это добавило бы мне уверенности в том матче.

— Хотя Валерий Бондарь в интервью говорил, что за пару минут до этого ты и против него грубо играл?

— Я мог тогда сфолить против Бондаря, но успел убрать ногу. Соглашусь, что и тогда рефери мог бы предъявить мне красную карточку, если бы я не убрал ногу в последний момент. Я выводы для себя сделал. Мы играем в футбол, а не находимся в каком-то бойцовском клубе. Без страсти, жажды победы, мы не выходим на футбольное поле. Я не специально так играл, - объяснил Суханов.