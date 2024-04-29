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Генинсон: Вишняк? Это было взаимное решение в очень комфортной обстановке
Тренер получил другую должность в структуре "Колоса"
ФК "Колос"
Вице-президент "Колоса" Владимир Генинсон прокомментировал отставку Ярослава Вишняка с должности главного тренера команды.
- Что произошло? Ярослав Вишняк больше не тренер "Колоса". Исполняющим обязанности будет Поздеев. Это увольнение, отставка или какая-то договоренность с Вишняком?
- Это было взаимное решение в очень комфортной обстановке между всем менеджментом клуба. Ярослав Васильевич остается в структуре клуба. В ближайшие несколько дней он отдохнет, а потом мы будем работать вместе.
- Он становится вице-президентом клуба. Для него это стало неожиданностью? Как принималось это решение?
- Это решение принималось после игры с "Александрией" (0:0), менеджмент собрался, позвали тренера, все вместе приняли такое решение.
- Какими были слова тренера? Приоткроете его разговор с менеджментом? Кто больше всего говорил?
- Он поблагодарил за сотрудничество. Он очень долго работал в клубе, в трудные времена для клуба. Следует понимать, что этот тренер был с нами все эти годы. Говорили все, не только тренер или кто-то из менеджмента. Говорили все вместе.
- Это было личное решение президенту клуба (Андрея Засухи - прим.)? Было ли это общее решение с менеджментом? Когда родилось это решение?
- Как только закончилась игра с "Александрией" - было принято это решение.
- Это эмоциональное решение?
- Нет. Это решение вышло из этого матча. Президент стремится играть в агрессивный, хороший футбол, в который в этот момент не удается играть нашему клубу.
- Тренер взял на себя ответственность, потому что в матче с "Александрией" действительно не удавалось играть в такой футбол?
- Вы видели все на футбольном поле. Как он может взять или не взять ответственность, если все видели?
- Было много слухов в течение последнего месяца…
- Это были только слухи. Это все был бред. Мы никогда не собирались для того, чтобы обсуждать, кто будет тренировать дальше наш клуб, как это будет дальше, - сказал Генинсон.
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