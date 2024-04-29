  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Арбитров УПЛ ждет существенное повышение зарплаты - Журналист
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арбитров УПЛ ждет существенное повышение зарплаты - Журналист

Премьер-лига

Их гонорар может возрасти как минимум вдвое

Арбитров УПЛ ждет существенное повышение зарплаты - Журналист

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный редактор "Профутбола" Владимир Зверов рассказал о возможном повышении зарплаты арбитрам УПЛ.

"Обсуждается вариант поднятия зарплаты абсолютно всем арбитрам УПЛ без оценочного принципа. Еще при Лучано Луни было принято, что зарплата главного арбитра составляет одну тысячу долларов за матч.

В свое время бывший председатель Комитета арбитров говорил, что этого абсолютно достаточно, и рефери не будут думать о чем-то другом. Опыт и практика показали, что он ошибался. Сейчас, кроме этого оценочного принципа и бюджетного бонуса от клубов, обсуждается еще и вариант поднять арбитрам зарплату.

Из того, что я слышал, тысяча долларов может превратиться в две, или две с половиной", – сказал Зверов.

По теме
yellow-arrow
Лещенко: Попытки дискредитировать телемарафон являются частью информационной войны РФ
yellow-arrow
Генинсон: Вишняк? Это было взаимное решение в очень комфортной обстановке
yellow-arrow
Суханов: Сделал выводы после матча с Шахтером. Мы играем в футбол, а не находимся в бойцовском клубе
арбитры Владимир Зверов УПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости