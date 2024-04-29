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Арбитров УПЛ ждет существенное повышение зарплаты - Журналист
Их гонорар может возрасти как минимум вдвое
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный редактор "Профутбола" Владимир Зверов рассказал о возможном повышении зарплаты арбитрам УПЛ.
"Обсуждается вариант поднятия зарплаты абсолютно всем арбитрам УПЛ без оценочного принципа. Еще при Лучано Луни было принято, что зарплата главного арбитра составляет одну тысячу долларов за матч.
В свое время бывший председатель Комитета арбитров говорил, что этого абсолютно достаточно, и рефери не будут думать о чем-то другом. Опыт и практика показали, что он ошибался. Сейчас, кроме этого оценочного принципа и бюджетного бонуса от клубов, обсуждается еще и вариант поднять арбитрам зарплату.
Из того, что я слышал, тысяча долларов может превратиться в две, или две с половиной", – сказал Зверов.
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