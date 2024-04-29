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Лещенко: Попытки дискредитировать телемарафон являются частью информационной войны РФ

Премьер-лига

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко высказался о телемарафоне

Лещенко: Попытки дискредитировать телемарафон являются частью информационной войны РФ

chesno.org

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что без телемарафона "Єдині новини" возникнет медиахаос.

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Об этом сообщает Укринформ.

"Телемарафон создан для того, чтобы быть источником верифицированной информации, а не фейков. Понятно, что один из методов борьбы России против Украины - это дискредитация источников, которые предоставляют верифицированную информацию, информацию без хайпа. Собственно говоря, часть информационной войны России против Украины ведется путем дискредитации марафона. Понимая, что если не будет марафона, то возникнет медиахаос, а в таких условиях значительно легче ослабить общество внутренне перед российской агрессией. Это надо осознавать", - отметил он.

По его мнению, когда звучат "подобные вбросы от украинских политиков, то надо понимать, что они полностью созвучны с российской пропагандой и занимаются тем же".

"Здесь уже вопрос к спецслужбам, почему украинские политики повторяют этот вброс? Они являются частью российской пропаганды или полезными идиотами - людьми, которых оппоненты используют в своих целях", - добавил Лещенко.

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