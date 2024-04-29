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Заключительный матч тура. Стартовые составы команд на матч Полесье - Ворскла

Премьер-лига

Матч начнется в 18:00

Заключительный матч тура. Стартовые составы команд на матч Полесье - Ворскла

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 апреля, состоится заключительный матч 26-го тура УПЛ, в котором "Полесье" сыграет с "Ворсклой".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Полесье": Кудрик, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Михайличенко, Кушниренко, Таллес Коста, Мустафаев, Козак, Назаренко, Фортюне

Запасные: Бойко, Грицук, Танковский, Ндукве, Петряк, Кравченко, Чечер, Раско, Иванов, Поспелов

"Ворскла": Исенко, Пердута, Степанюк, Павлюк, Хрипчук, Кане, Челядин, Сиссоко, Мякушко, Крупский, Бацула

Запасные: Домолега, Оденцов, Островский, Прус, Ковталюк, Якубу, Рамирес, Фелипе, Толи, Нестеренко, Глущенко

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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