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Заключительный матч тура. Стартовые составы команд на матч Полесье - Ворскла
Матч начнется в 18:00
polissyafc.com
Сегодня, 29 апреля, состоится заключительный матч 26-го тура
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Полесье": Кудрик, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Михайличенко, Кушниренко, Таллес Коста, Мустафаев, Козак, Назаренко, Фортюне
Запасные: Бойко, Грицук, Танковский, Ндукве, Петряк, Кравченко, Чечер, Раско, Иванов, Поспелов
"Ворскла": Исенко, Пердута, Степанюк, Павлюк, Хрипчук, Кане, Челядин, Сиссоко, Мякушко, Крупский, Бацула
Запасные: Домолега, Оденцов, Островский, Прус, Ковталюк, Якубу, Рамирес, Фелипе, Толи, Нестеренко, Глущенко
Отметим, что UA-Футбол проведет
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