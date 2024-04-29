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Генинсон: Колос рассматривает всех тренеров, которые есть на рынке. Это может быть экс-коуч Ливерпуля, Сити или МЮ

Премьер-лига
Обновлено

Но до конца сезона работать будет Поздеев

Генинсон: Колос рассматривает всех тренеров, которые есть на рынке. Это может быть экс-коуч Ливерпуля, Сити или МЮ

Фото: ФК Колос

Новина українською

Вице-президент "Колоса" Владимир Генинсон рассказал о том, как клуб будет подыскивать нового тренера на смену ушедшего в в отставку Ярослава Вишняка.

Читайте такжеА Вишняк ушел на повышение. Поздеев – и.о. главного тренера Колоса. Он в клубе с 2012 года

– На матчах "Колоса" часто бывает бывший тренер Руслан Костышин и его постоянно называют кандидатом на должность тренера команды. Называют Григорчука, называют ван Леувена, многих называют. Вы говорите, что у Поздеева есть шанс показать себя в конце сезона. Значит ли это, что сейчас поиск тренера прекратился? Или его вообще не было?

– Я отвечу очень откровенно на этот вопрос. Мы рассматриваем всех тренеров, которые есть на рынке. Не только на рынке Украины, но и за рубежом. Это может быть тренер, который тренировал "Ливерпуль", "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед". Но с другой стороны, мы понимаем, что сейчас, в конце сезона, мы доверили Поздееву и мы увидим в конце сезона что будет.

Что касается Григорчука и ван Леувена: мы никогда не вели с ними переговоры. Никогда. Руслан Костышин присутствовал на игре против "Александрии", потому что его сын играл сегодня.

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Колос (Ковалевка) Владимир Генинсон
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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