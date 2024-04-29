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Петько: Был очень рад видеть представителей Черноморца, эмблема которого мне не чужая

Премьер-лига
Обновлено

Минай обыграл Черноморец и ушел с последнего места

Петько: Был очень рад видеть представителей Черноморца, эмблема которого мне не чужая

Фото: ФК Минай

Новина українською

Хавбек "Миная" Сергей Петько подвел итог матча 26-го утра УПЛ с "Черноморцем" (2:0).

"Конечно, мне было очень приятно видеть представителей "Черноморца" и эмблему этого клуба, она для меня не чужая.

К матчу мы готовились в обычном режиме, у нас непростая ситуация. Мы должны были обязательно выигрывать этот поединок и мы очень рады. Команда получила положительные эмоции и мы очень рады этой победе!", - рассказал Петько.

Напомним, что эта победа позволила команде Желько Любеновича подняться с последнего места в таблице – сейчас у "Миная" 15-е место и 19 очков.

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Черноморец (Одесса) Сергей Петько ФК Минай
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
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