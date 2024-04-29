Петько: Был очень рад видеть представителей Черноморца, эмблема которого мне не чужая

Хавбек "Миная" Сергей Петько подвел итог матча 26-го утра УПЛ с "Черноморцем" (2:0).

"Конечно, мне было очень приятно видеть представителей "Черноморца" и эмблему этого клуба, она для меня не чужая.

К матчу мы готовились в обычном режиме, у нас непростая ситуация. Мы должны были обязательно выигрывать этот поединок и мы очень рады. Команда получила положительные эмоции и мы очень рады этой победе!", - рассказал Петько.