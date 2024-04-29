Хавбек Миная: С Вересом будет лобовая игра за шесть очков

Хавбек "Миная" Артур Ременяк подвел итог матча 26-го тура УПЛ с "Черноморцем" (2:0) .

"Мы сделали шаг навстречу выполнению нашей главной задачи. Это важная победа для нас, но мы не останавливаемся.

Впереди у нас еще несколько финалов, как минимум, и мы должны выкладываться в каждой игре, особенно в следующей, против "Вереса". Это будет лобовая игра "за шесть очков", как принято говорить, " - рассказал Ременяк.