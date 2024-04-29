Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Миная: С Вересом будет лобовая игра за шесть очков
Минай продолжает бороться
instagram.com/minaj_footballclub
Хавбек "Миная" Артур Ременяк подвел итог
"Мы сделали шаг навстречу выполнению нашей главной задачи. Это важная победа для нас, но мы не останавливаемся.
Впереди у нас еще несколько финалов, как минимум, и мы должны выкладываться в каждой игре, особенно в следующей, против "Вереса". Это будет лобовая игра "за шесть очков", как принято говорить, " - рассказал Ременяк.
Напомним, что победа над "Черноморцем" позволила команде Желько Любеновича подняться с последнего места в таблице – сейчас у "Миная" 15-е место и 19 очков.
Популярное сейчас
- Минимальный триумф Полесья и безвыигрышная серия Ворсклы. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Реал прилетел в Мюнхен на матч с Баварией. Лунин и Куртуа сделали общее фото
- Раскрыта причина ссоры между Салахом и Клоппом в игре с Вест Хэмом
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО