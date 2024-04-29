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Хавбек Миная: С Вересом будет лобовая игра за шесть очков

Премьер-лига
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Минай продолжает бороться

Хавбек Миная: С Вересом будет лобовая игра за шесть очков

instagram.com/minaj_footballclub

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Хавбек "Миная" Артур Ременяк подвел итог матча 26-го тура УПЛ с "Черноморцем" (2:0).

"Мы сделали шаг навстречу выполнению нашей главной задачи. Это важная победа для нас, но мы не останавливаемся.

Впереди у нас еще несколько финалов, как минимум, и мы должны выкладываться в каждой игре, особенно в следующей, против "Вереса". Это будет лобовая игра "за шесть очков", как принято говорить, " - рассказал Ременяк.

Напомним, что победа над "Черноморцем" позволила команде Желько Любеновича подняться с последнего места в таблице – сейчас у "Миная" 15-е место и 19 очков.

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Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) ФК Минай Артур Ременяк
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
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