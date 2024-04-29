У Бондаренко повреждение связок голеностопа, известно, сколько пропустит хавбек Шахтера

Украинский комментатор и блогер Виктор Вацко рассказал о травме хавбека " Шахтера " Артема Бондаренко, которую тот получил в матче против "ЛНЗ" (3:0) в 26-м туре УПЛ.

По данным источника, у игрока повреждение связок голеностопа и пропустит 3 недели.

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ Бондаренко провел 18 матчей за "Шахтер", в которых он забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.