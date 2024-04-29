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У Бондаренко повреждение связок голеностопа, известно, сколько пропустит хавбек Шахтера
До конца сезона должен успеть вернуться
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский комментатор и блогер Виктор Вацко рассказал о травме хавбека "
По данным источника, у игрока повреждение связок голеностопа и пропустит 3 недели.
Напомним, что в текущем сезоне УПЛ Бондаренко провел 18 матчей за "Шахтер", в которых он забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.
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Источник:Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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