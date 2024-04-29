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У Исенко летом заканчивается контракт с Ворсклой, стороны пока не могут прийти к новому соглашений
Предложение от клуба есть, но есть нюансы и от игрока
Фото: Instagram
Действующий контракт голкипера "
Впрочем, как сообщает журналист Игорь Бурбас, стороны пока что далеки от соглашения.
Одним из разногласий является размер клаусулы в будущем соглашении. Исенко хочет продолжить карьеру за границей и находится в поисках интересных вариантов уже сейчас.
Тем не менее, в "Ворскле" готовы ждать решения игрока без давления на него и без угроз перевода в дубль, как действуют в некоторых других клубах.
Напомним, что 20-летний Исенко в текущем сезоне сыграл за "Ворсклу" 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол и в 9 поединках отстоял на ноль.
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