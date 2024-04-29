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У Исенко летом заканчивается контракт с Ворсклой, стороны пока не могут прийти к новому соглашений

Премьер-лига
Обновлено

Предложение от клуба есть, но есть нюансы и от игрока

У Исенко летом заканчивается контракт с Ворсклой, стороны пока не могут прийти к новому соглашений

Фото: Instagram

Новина українською

Действующий контракт голкипера "Ворсклы" Павла Исенко истекает через два месяца, и руководство клуба уже предложило вратарю новое оглашение.

Впрочем, как сообщает журналист Игорь Бурбас, стороны пока что далеки от соглашения.

Одним из разногласий является размер клаусулы в будущем соглашении. Исенко хочет продолжить карьеру за границей и находится в поисках интересных вариантов уже сейчас.

Тем не менее, в "Ворскле" готовы ждать решения игрока без давления на него и без угроз перевода в дубль, как действуют в некоторых других клубах.

Напомним, что 20-летний Исенко в текущем сезоне сыграл за "Ворсклу" 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол и в 9 поединках отстоял на ноль.

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Ворскла (Полтава) Игорь Бурбас Павел Исенко
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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