У Исенко летом заканчивается контракт с Ворсклой, стороны пока не могут прийти к новому соглашений

Действующий контракт голкипера " Ворсклы " Павла Исенко истекает через два месяца, и руководство клуба уже предложило вратарю новое оглашение.

Впрочем, как сообщает журналист Игорь Бурбас, стороны пока что далеки от соглашения.

Одним из разногласий является размер клаусулы в будущем соглашении. Исенко хочет продолжить карьеру за границей и находится в поисках интересных вариантов уже сейчас.

Тем не менее, в "Ворскле" готовы ждать решения игрока без давления на него и без угроз перевода в дубль, как действуют в некоторых других клубах.

Напомним, что 20-летний Исенко в текущем сезоне сыграл за "Ворсклу" 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол и в 9 поединках отстоял на ноль.