УПЛ. Полесье - Ворскла 1:0. Всеукраинский день футбола

В символический день для украинского футбола житомирская и полтавская команды не сумели порадовать болельщиков большим количеством голов. Да и красивой игрой, честно говоря...

Первый опасный момент в матче пришел очень быстро. Удар головой в падении от Кане потащил Кудрик. А после этого что-то выделить тяжело. При этом удары были, оба коллектива время от времени пробивали по воротам друг друга. Однако, либо очень слабо, либо неточно.

Определенное статистическое преимущество в контексте владения мячом имели "волки", но в целом это был абсолютно равный матч близких по классу команд. Чаще моменты создавали хозяева, однако острее в конкретных эпизодах действовали именно подопечные Сергея Долганского.

Футболисты "Полесья" и "Ворсклы" показывали достаточно много брака в передачах, из-за чего очень страдал конструктив в построении позиционных атак. В основном все атакующие действия обеих сторон сводились к верховым забросам и прострелам с фланга.

Второй тайм был призван изменить ситуацию. Однако, ожидаемо, чуда не случилось. "Волки" и полтавчане продолжили действовать примерно по такому же сценарию. Снова убийственный момент в начале тайма имели гости. Однако, вышедший на замену Нестеренко из пределов штрафной площадки не попал в створ ворот. Позже еще неплохая возможность была у Кане, но малийский вингер пробивал с разворота нерабочей ногой и страж ворот житомирян без проблем укротил этот мяч.

На что "Полесье" со своей стороны ответило ударом Назаренко и штрафным в исполнении Мустафаева. Было близко, но близко не считается. Впрочем, чуть позже именно эти двое организуют первый и единственный забитый мяч в этом поединке. При такой игре было бы наивным решением надеяться на то, что какая-то из команд самостоятельно создаст взятие ворот. Так и произошло. Гол пришел после ошибки вышеупомянутого Нестеренко. Хавбек "Ворсклы", откровенно, замешкался в собственной штрафной, чем и воспользовались Мустафаев и Назаренко.

Этот мяч, особо, не вытекал из общей логики противостояния. По сути это была абсолютно ничейная игра на 0:0. Тем не менее, подопечные Сергея Шищенко проявили больше желания, за что и были вознаграждены. В концовке "Ворскла" как будто смирилась со своим участием и даже не пыталась организовать финальный штурм ворот Кудрика. Вот что бывает, когда у команды нет задач на чемпионат.

Очень сонный, сумбурный, вязкий и тяжелый для просмотра матч, в котором свое забрали житомиряне. Одним словом, понедельник.

"Полесье" не сдается и продолжает борьбу за топ-4 УПЛ. Команда Шищенко морально оправляется после поражения в Киеве от "Динамо" и берет реванш у "Ворсклы" за поражение в полуфинале национального Кубка.

Ну а полтавская команда уже давно мысленно в финале того самого кубка. Это все понятно. Но ведь нужно держать марку и на уровне регулярного первенства. Такое ощущение, что после того триумфа команда Долганского немного расслабилась и начала действовать несколько инертно. Поскольку, за шесть последних туров "Ворскла" добыла лишь 1 (один!) зачетный балл. Да, задача в чемпионате выполнена, однако победы же прежде всего нужны для поддержания положительного климата в команде.

26-й тур УПЛ сезона 2023/24

29.04.2024. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"

"Полесье" - "Ворскла" 1:0

Гол: Назаренко 80.

"Полесье": Кудрик - Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко - Таллес Коста (Танковский 63), Кушниренко (Ндукве 87) - Козак (Петряк 62), Мустафаев, Назаренко - Фортюне (Грицук 90+2).

Запасные: Бойко, Поспелов, Грицук, Танковский, Ндукве, Петряк, Кравченко, Чечер, Раско, Иванов.

Главный тренер: Сергей Шищенко.

"Ворскла": Исенко - Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула (Фелипе 85) - Павлюк, Сиссоко - Кане (Глущенко 81), Челядин (Толе 82), Мякушко (Нестеренко 46) - Степанюк.

Запасные: Домолега, Оденцов, Островский, Прус, Ковталюк, Якубу, Рамирес, Фелипе, Толи, Глущенко, Нестеренко.

Главный тренер: Сергей Долганский.

Предупреждения: Мякушко 31, Танковский 71, Хрипчук 73, Сиссоко 76, Павлюк 90+1.

Арбитр: Балакин Николай.