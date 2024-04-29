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Ушли от еще одного сухого матча в 26-м туре УПЛ. Видео, как Полесье забило Ворскле

Премьер-лига

Отличился Александр Назаренко

Ушли от еще одного сухого матча в 26-м туре УПЛ. Видео, как Полесье забило Ворскле

Фото: ФК Полісся

Новина українською

В Житомире заканчивается 26-й тур украинской Премьер-лиги. "Полесье" принимает "Ворсклу".

Долгое время в этом поединке были нули – была угроза увидеть третий в туре "сухой" матч (ранее так между собой сыграли "Заря" и "Оболонь", а также "Колос" и "Александрия").

Однако затишье нарушил гол Александра Назаренко. Вингер "Полесья" забил ударом из пределов штрафной площади после передачи Мустафаева.

Отметим, что "Полесью" потенциальная победа может значительно помочь в борьбе за еврокубки.

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Источник:
https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Игорь Семйон
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