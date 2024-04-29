Ушли от еще одного сухого матча в 26-м туре УПЛ. Видео, как Полесье забило Ворскле

В Житомире заканчивается 26-й тур украинской Премьер-лиги. "Полесье" принимает "Ворсклу".

Долгое время в этом поединке были нули – была угроза увидеть третий в туре "сухой" матч (ранее так между собой сыграли "Заря" и "Оболонь", а также "Колос" и "Александрия").

Однако затишье нарушил гол Александра Назаренко. Вингер "Полесья" забил ударом из пределов штрафной площади после передачи Мустафаева.

Отметим, что "Полесью" потенциальная победа может значительно помочь в борьбе за еврокубки.