Динамо принципиально не хочет отдавать Супрягу в Днепр-1

" Динамо " на данный момент не рассматривает возможность продажи форварда Владислава Супряги, но может отдать его в аренду.

При этом с "Днепром-1" киевляне принципиально не хотят вести переговоры по Супряге.

Напомним, что Владислав вернулся из аренды в "Динамо" именно из "Днепра-1". После неудачного отрезка в киевской команде днепровский клуб предложил выкупить контракт игрока, однако сделал очень маленькое предложение.

С этого момента "Динамо" не планирует сотрудничать с "Днепром-1" по поводу Владислава. Кроме того, днепряне не потянут нынешнюю зарплату нападающего.

Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний форвард сделал две результативные передачи в 9 матчах.