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Динамо принципиально не хочет отдавать Супрягу в Днепр-1
Все дело в том, что в свое время Днепр-1 очень мало предлагал за игрока
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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При этом с "Днепром-1" киевляне принципиально не хотят вести переговоры по Супряге.
Напомним, что Владислав вернулся из аренды в "Динамо" именно из "Днепра-1". После неудачного отрезка в киевской команде днепровский клуб предложил выкупить контракт игрока, однако сделал очень маленькое предложение.
С этого момента "Динамо" не планирует сотрудничать с "Днепром-1" по поводу Владислава. Кроме того, днепряне не потянут нынешнюю зарплату нападающего.
Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний форвард сделал две результативные передачи в 9 матчах.
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