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Динамо принципиально не хочет отдавать Супрягу в Днепр-1

Премьер-лига
Обновлено

Все дело в том, что в свое время Днепр-1 очень мало предлагал за игрока

Динамо принципиально не хочет отдавать Супрягу в Днепр-1

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Динамо" на данный момент не рассматривает возможность продажи форварда Владислава Супряги, но может отдать его в аренду.

При этом с "Днепром-1" киевляне принципиально не хотят вести переговоры по Супряге.

Напомним, что Владислав вернулся из аренды в "Динамо" именно из "Днепра-1". После неудачного отрезка в киевской команде днепровский клуб предложил выкупить контракт игрока, однако сделал очень маленькое предложение.

С этого момента "Динамо" не планирует сотрудничать с "Днепром-1" по поводу Владислава. Кроме того, днепряне не потянут нынешнюю зарплату нападающего.

Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний форвард сделал две результативные передачи в 9 матчах.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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