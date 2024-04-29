Россия ударила ракетой по Одессе. 2 погибших, 20 раненых, среди которых одиозный экс-нардеп Кивалов

29 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Cигнал воздушной тревоги прозвучал в городе в 18:24, через четыре минуты после этого, в 18:28, раздался мощный взрыв.

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По заявлениям местных властей, по состоянию на 20:20 известно о двух погибших и 20 раненых людях. По меньшей мере двое из них в тяжелом состоянии. Раненым оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работать экстренные службы.

Кроме того, есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На доме, известном в Одессе как "Замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера", почти сгорела кровля.

Среди раненых в результате российской атаки по Одессе экс-нардеп и ректор Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов, подтвердил Суспільному проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.

Отметим, Кивалов шесть раз избирался народным депутатом Украины, возглавлял "Украинскую морскую партию". В 2020 году баллотировался на должность городского головы Одессы и в предвыборной кампании обещал защищать русскоязычное население.

В 2004 году во время выборов президента возглавлял Центральную избирательную комиссию. Соавтор закона "Об основах государственной языковой политики", неофициально известный как "Закон Кивалова-Колесниченко". В парламенте был членом фракции "Оппозиционного блока". Президент национального университета "Одесская юридическая академия", доктор юридических наук.