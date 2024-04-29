Ван Леувен: Батагов у Зари был главным в билд-апе

Бывший главный тренер " Зари " и "Шахтера" Патрик ван Леувен высказался о перспективах защитника луганской команды Арсения Батагова заиграть за границей.

"У Арсения есть большой плюс: он левша. Он умеет играть в футбол, он физически одарен для центрального защитника.

Он имеет все качества для того, чтобы органично адаптироваться в европейском футболе, где ценятся защитники, умеющие начинать атаки. А у "Зари" именно он был главным в билд-апе.

Когда он играл с Максимом Имерековым, именно Арсений был человеком, начинавшим большинство атак. Но он должен быть более стабильным. Он должен сам понять, что именно ему нужно сделать, и делать это каждую неделю, – сказал ван Леувен.