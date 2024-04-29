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Ван Леувен: Батагов у Зари был главным в билд-апе

Премьер-лига
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Тренер порассуждал о возможных перспективах защитника в Европе

Ван Леувен: Батагов у Зари был главным в билд-апе

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Бывший главный тренер "Зари" и "Шахтера" Патрик ван Леувен высказался о перспективах защитника луганской команды Арсения Батагова заиграть за границей.

"У Арсения есть большой плюс: он левша. Он умеет играть в футбол, он физически одарен для центрального защитника.

Он имеет все качества для того, чтобы органично адаптироваться в европейском футболе, где ценятся защитники, умеющие начинать атаки. А у "Зари" именно он был главным в билд-апе.

Когда он играл с Максимом Имерековым, именно Арсений был человеком, начинавшим большинство атак. Но он должен быть более стабильным. Он должен сам понять, что именно ему нужно сделать, и делать это каждую неделю, – сказал ван Леувен.

Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Батагов в 28 матчах за "Зарю" забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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