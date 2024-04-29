Шищенко: Аналитики подготовили нам материалы, как Ворскла играет последние матчи

Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура УПЛ с "Ворсклой" .

"Это был очень тяжелый поединок, потому что у нас были определенные проблемы с составом. И я очень благодарен ребятам, которые не так много тренировались, но готовились к игре, вышли и показали сегодня уровень. Спасибо болельщикам за поддержку. Очень тяжелая победа, но она нам была очень нужна.

Аналитики подготовили нам материалы, как "Ворскла" играет последние матчи и в этом анализе была информация, что "Ворскла" играет в 5 защитников. Поэтому мы готовились к этому, разбирали даже в перерыве на большом экране видео в раздевалке. Мы были готовы к этому.

Забитый гол - Саша оказался в правильном месте, но очень хорошо отработал Эмиль Мустафаев. Он выгрыз этот мяч и его заслуга тоже большая. Всей команды есть заслуга, сегодня была стая.

Выпуская Ндукве, мы хотели добавить прессинга, чтобы защитники некомфортно себя чувствовали. Он старался, но перед этим долго болел и я благодарен за те минуты, которые он провел. Фортюне тоже очень хорошо справился на позиции форварда, мы с ним общались об этом и прекрасно знали, что он может сыграть на позиции нападающего. Я доволен его отдачей и игрой.

Надеюсь, что на матч с "Зарей" будет лучше кадровая ситуация, но вы видите, что все и ребята, которые выходят на матч - они бьются до конца. Мы хотим более атакующий, более агрессивный футбол. Мы работаем над этим и очень хотим, чтобы болельщики наслаждались нашей игрой", - сказал Сергей Шищенко.