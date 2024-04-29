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Новый тренер Колоса сформировал свой тренерский штаб

Премьер-лига
Обновлено

Александр Поздеев определился со своими помощниками

Новый тренер Колоса сформировал свой тренерский штаб

Фото - koloskovalivka.com

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Александр Поздеев сформировал свой тренерский штаб.

Ассистентами тренера станут его помощники из команды U-19 Сергей Козырь и Андрей Горча. Из предыдущего тренерского штаба Ярослава Вишняка остались тренер по физподготовке Виталий Мандзюк и тренер вратарей Вячеслав Кернозенко.

В Колосе U-19 будут работать экс-помощники Вишняка – Евгений Новак и Виталий Гавриш. Тренером голкиперов остался Сергей Ситало.

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Напомним, что Поздеев принял команды после отставки Ярослава Вишняка. Тренер будет работать с командой как минимум до конца сезона.

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Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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