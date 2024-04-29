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Новый тренер Колоса сформировал свой тренерский штаб
Александр Поздеев определился со своими помощниками
Фото - koloskovalivka.com
Исполняющий обязанности главного тренера "
Ассистентами тренера станут его помощники из команды U-19 Сергей Козырь и Андрей Горча. Из предыдущего тренерского штаба Ярослава Вишняка остались тренер по физподготовке Виталий Мандзюк и тренер вратарей Вячеслав Кернозенко.
В Колосе U-19 будут работать экс-помощники Вишняка – Евгений Новак и Виталий Гавриш. Тренером голкиперов остался Сергей Ситало.
Напомним, что Поздеев принял команды после отставки Ярослава Вишняка. Тренер будет работать с командой как минимум до конца сезона.
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