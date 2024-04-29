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Кирюханцев: Заря много эмоций выплеснула в матчах с Шахтером и на матч с Оболонью их не хватило

Премьер-лига
Обновлено

Заря расписала ничью с Оболонью

Кирюханцев: Заря много эмоций выплеснула в матчах с Шахтером и на матч с Оболонью их не хватило

Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Защитник "Зари" Игорь Кирюханцев подвел итог матча 26-го тура УПЛ с "Оболонью" (0:0).

– Считаю, что была, в принципе, равная игра. Забей мы в дебюте встречи, пожалуй, характер матча изменился бы. Хороший шанс для взятия ворот имел Батагов, затем Яцык мог забивать.

– Эта игра стала далеко не лучшей для вашей команды весной.

– Могу сказать, что мы провели тяжелый матч. Возможно, эмоций нам не хватило. Перед этим мы провели 2 игры с "Шахтером". Игры наслаиваются друг на друга.

– Для вас непривычно играть два поединка в неделю?

– Наоборот, мы и в еврокубках играем по такому графику. Больше эмоционально мы были выхолощены, чем физически.

– Счет 0:0 выглядит нелогичным.

– Это точно. Тем и интересен футбол. Никто не знает, как завершится игра.

– Вспоминая недавние матчи с "Шахтером", то "Заря" всем понравилась. Не хватает вам такого настроя, который вы продемонстрировали в играх с "горняками"?

– Да, возможно, это так. Много эмоций мы выплеснули во встречах с "Шахтером" и сегодня нам их не хватило.

– В конце каждый набранный балл в копилку?

– Да. Понятно, что хотели победить. Последние игры чемпионата будут непростыми для каждой команды. Все матчи будут тяжелыми. Никто не хочет терять очки, и все будут биться до последней минуты нынешнего чемпионата.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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