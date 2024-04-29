Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кирюханцев: Заря много эмоций выплеснула в матчах с Шахтером и на матч с Оболонью их не хватило
Заря расписала ничью с Оболонью
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Защитник "Зари" Игорь Кирюханцев подвел итог
– Считаю, что была, в принципе, равная игра. Забей мы в дебюте встречи, пожалуй, характер матча изменился бы. Хороший шанс для взятия ворот имел Батагов, затем Яцык мог забивать.
– Эта игра стала далеко не лучшей для вашей команды весной.
– Могу сказать, что мы провели тяжелый матч. Возможно, эмоций нам не хватило. Перед этим мы провели 2 игры с "Шахтером". Игры наслаиваются друг на друга.
– Для вас непривычно играть два поединка в неделю?
– Наоборот, мы и в еврокубках играем по такому графику. Больше эмоционально мы были выхолощены, чем физически.
– Счет 0:0 выглядит нелогичным.
– Это точно. Тем и интересен футбол. Никто не знает, как завершится игра.
– Вспоминая недавние матчи с "Шахтером", то "Заря" всем понравилась. Не хватает вам такого настроя, который вы продемонстрировали в играх с "горняками"?
– Да, возможно, это так. Много эмоций мы выплеснули во встречах с "Шахтером" и сегодня нам их не хватило.
– В конце каждый набранный балл в копилку?
– Да. Понятно, что хотели победить. Последние игры чемпионата будут непростыми для каждой команды. Все матчи будут тяжелыми. Никто не хочет терять очки, и все будут биться до последней минуты нынешнего чемпионата.
Популярное сейчас
- Реал прилетел в Мюнхен на матч с Баварией. Лунин и Куртуа сделали общее фото
- Журналист: Миколенко может пропустить Евро-2024 из-за травмы
- Раскрыта причина ссоры между Салахом и Клоппом в игре с Вест Хэмом
- Роман Григорчук объяснил, почему Черноморец прибыл в Закарпатье за двое суток до матча с Минаем
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО