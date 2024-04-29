  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ван Леувен: От Зари до сборной Украины - это невероятный скачок Бражко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Леувен: От Зари до сборной Украины - это невероятный скачок Бражко

Премьер-лига
Обновлено

Тренер отметил серьезный прогресс хавбека

Ван Леувен: От Зари до сборной Украины - это невероятный скачок Бражко

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Бывший тренер "Зари" и "Шахтера" Патрик Ван Леувен впечатлен прогрессом опорника "Динамо" Владимира Бражко, который ранее поиграли за луганчан.

"Должен отметить невероятный скачок Владимира Бражко. После времени, которое он провел в "Заре", он вернулся в "Динамо", затем дебютировал в национальной сборной – и это большой прогресс.

Если мы посмотрим на него, то просто увидим, что это машина. Физически он обладает всеми качествами, которые должны быть у опорного полузащитника. Он мастеровитый на мяче, функционально подготовлен, играет левой, правой, владеет хорошим пасом, не боится получать мячи под давлением.

Да, возможно, присутствует недостаточный опыт. Иногда хочет отдать эту финальную передачу в ситуации, когда можно сыграть более спокойно, получить владение, дождаться более удобного момента. Опыт тренировок и игр в "Динамо" ему очень помог", - рассказал ван Леувен.

По теме
yellow-arrow
Долганский: В матче с Полесьем пропустили даже не с полумомента, а из ничего
yellow-arrow
Защитник Ворсклы: Мы хоть и влетели Динамо, но там у них все залетало, а мы свое не забили
yellow-arrow
Кирюханцев: Заря много эмоций выплеснула в матчах с Шахтером и на матч с Оболонью их не хватило
Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владимир Бражко Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости