Ван Леувен: От Зари до сборной Украины - это невероятный скачок Бражко

Бывший тренер " Зари " и "Шахтера" Патрик Ван Леувен впечатлен прогрессом опорника "Динамо" Владимира Бражко, который ранее поиграли за луганчан.

"Должен отметить невероятный скачок Владимира Бражко. После времени, которое он провел в "Заре", он вернулся в "Динамо", затем дебютировал в национальной сборной – и это большой прогресс.

Если мы посмотрим на него, то просто увидим, что это машина. Физически он обладает всеми качествами, которые должны быть у опорного полузащитника. Он мастеровитый на мяче, функционально подготовлен, играет левой, правой, владеет хорошим пасом, не боится получать мячи под давлением.

Да, возможно, присутствует недостаточный опыт. Иногда хочет отдать эту финальную передачу в ситуации, когда можно сыграть более спокойно, получить владение, дождаться более удобного момента. Опыт тренировок и игр в "Динамо" ему очень помог", - рассказал ван Леувен.