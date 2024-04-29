Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Леувен: От Зари до сборной Украины - это невероятный скачок Бражко
Тренер отметил серьезный прогресс хавбека
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Бывший тренер "
"Должен отметить невероятный скачок Владимира Бражко. После времени, которое он провел в "Заре", он вернулся в "Динамо", затем дебютировал в национальной сборной – и это большой прогресс.
Если мы посмотрим на него, то просто увидим, что это машина. Физически он обладает всеми качествами, которые должны быть у опорного полузащитника. Он мастеровитый на мяче, функционально подготовлен, играет левой, правой, владеет хорошим пасом, не боится получать мячи под давлением.
Да, возможно, присутствует недостаточный опыт. Иногда хочет отдать эту финальную передачу в ситуации, когда можно сыграть более спокойно, получить владение, дождаться более удобного момента. Опыт тренировок и игр в "Динамо" ему очень помог", - рассказал ван Леувен.
Популярное сейчас
- Цыганык: Миколенко сам должен принять решение - делать операцию и пропустить Евро, или ставить под угрозу следующий сезон
- Реал прилетел в Мюнхен на матч с Баварией. Лунин и Куртуа сделали общее фото
- Журналист: Миколенко может пропустить Евро-2024 из-за травмы
- Минобороны: Пригодных к военной службе мужчин будут делить на 4 категории по состоянию здоровья
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО