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Защитник Ворсклы: Мы хоть и влетели Динамо, но там у них все залетало, а мы свое не забили

Премьер-лига

Евгений Павлюк рассказал о текущем сезоне

Защитник Ворсклы: Мы хоть и влетели Динамо, но там у них все залетало, а мы свое не забили

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Евгений Павлюк поделился мнением о текущем сезоне в УПЛ.

– Ворскла растеряла много очков по ходу чемпионата. Все из-за травмопада?

– Где-то психология имела место, травмы подкосили изрядно. Хочется концовку чемпионата провести достойно.

– Сезон близится к завершению. Чем запомнится кампания 2023/24?

– Модой на тренерские команды. Где-то может быть результата, но играть стало интереснее. Со всеми командами было тяжело и интересно играть. Хоть мы и влетели "Динамо" (1:5), но там у них все залетело, а мы свое не забили. С "Черноморцем" (1:0) в Одессе все было на тоненькую. Очень сильный соперник.

Через два тура будет игра с "Минаем". Они очень сильно проиводят этот отрезок. Я многих ребят знаю в составе минайцев, сейчас они реально получают удовольствие от футбола, который ставит Любенович.

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) ФК Минай Евгений Павлюк
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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